Младенцы способны к логическим рассуждениям и построению гипотез

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Младенцы используют логическое мышление, чтобы разгадать загадки окружающего мира. Они способны логически рассуждать и строить гипотезы относительно неопределенных будущих событий, утверждается в статье ученого из Университета Марса Хилла.

Младенцы являются существами с целенаправленным и осмысленным поведением. Они являются более сложными, чем принято думать. Новое исследование международной группы ученых показало, что дети в возрасте двенадцати месяцев способны к рассуждениям.

Ученые провели серию экспериментов, чтобы исследовать логические процессы младенцев, направленные на понимание мироустройства. Оказывается, они способны на построение и корректировку гипотез относительно неопределенных будущих событий.

Есть некие «элементарные логические представления», с помощью которых младенцы могут формулировать такие гипотезы. Для того чтобы определить базу, на которой строятся детские рассуждения, ученые обратили внимание на «одно простое логическое представление и правило: дизъюнкция (А или Б) и дизъюнктивный силлогизм (не поэтому Б)».

Поскольку зрительное внимание детей обращается на то, что они находят наиболее интересным в данный момент, измерялось количество времени, которое они провели, глядя на различные объекты, чтобы определить, имеет ли неожиданный результат влияние на их уровень интереса. Как было предположено, младенцы смотрели дольше на неожиданный результат, чем на ожидаемый, при этом они были в курсе, что будет дальше.

Чтобы определить наличие выводов, сделанных младенцами на соответствующих стадиях, ученые проанализировали их глазодвигательные реакции. Зрачки у детей были более расширены, когда было ложное предположение, что свидетельствует о высокой познавательной активности.

Хотя такой вид логики является рудиментарной ее формой, авторы статьи отмечают, что именно она наиболее благоприятствует развитию логики а-ля «Шерлок Холмс». Результаты этого исследования свидетельствуют о том, что способность логично рассуждать, что поражает нас в Шерлоке, на самом деле не является редкой или приобретенной, она врожденная и универсальная.