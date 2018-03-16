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Результаты комплексной экспертизы «екатеринбургских останков» доказали — они не Царские

Пятница, 16 Марта 2018 15:34
Результаты комплексной экспертизы «екатеринбургских останков» доказали — они не Царские Фото из открытых источников

17 июля исполнится сто лет с момента убийства Царской семьи — Николая II, его жены и детей. После развала СССР обстоятельства гибели монарших особ стали одной из самых дискутируемых тем.

 

В первую очередь, ведутся жаркие споры о том, кому принадлежат «екатеринбургские останки». Некоторые силы в настоящее время прилагают серьезные усилия для того чтобы они были признаны Царскими, хотя убедительной доказательной базы для этого нет. Об этом сообщил портал «Московские Ведомости».

 

К числу тех, кто верит в то, что «екатеринбургские останки» принадлежат Царской семье, относится заслуженный деятель отечественной науки, профессор Виктор Трезубов. В последних числах ноября он презентовал доклад по этому вопросу иерархам РПЦ, где привел, как он считает, более чем убедительные доказательства того, что останки являются Царскими.

 

Впрочем, обстоятельное изучение этих «доказательств» позволяет понять, что профессор заблуждается. Врач-стоматолог высшей категории, член Европейской ассоциации эстетической стоматологии Э.Агаджанян, по итогам исследования приведенной в докладе Трезубова доказательной базы установил, что череп №4 имеет другую асимметрию лица, чем у Императора фотографиями будущего императора, в которых использовалась ретушь для того чтобы придать черепу необходимые формы. Эксперт не исключает, что в будущем появятся и другие доказательства того, что «екатеринбургские останки» не принадлежат Царской семье.

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Волкова Алена Опубликовано в Наука   Теги Новости царь

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