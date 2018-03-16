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Ученые назвали новую опасность путешествия на Марс‍

Пятница, 16 Марта 2018 12:19
Ученые назвали новую опасность путешествия на Марс‍ Фото из открытых источников

Американские ученые, сосредоточившиеся на изучении опасностей, которые будут подстерегать отважных астронавтов, отправившихся на Марс, установили, что будущие покорители Красной планеты будут подвергаться значительно более интенсивному радиоактивному воздействию, чем предполагалось.

 

Фактором, который ранее не учитывался в соответствующих расчетах, оказалось ослабевание солнечного ветра при отдалении от нашей звезды. Казалось бы — слабое солнечное излучение наоборот снижает радиационную нагрузку на астронавтов. С одной стороны — да, космонавты меньше облучаются Солнцем, но с другой стороны — на них начинает гораздо более агрессивно воздействовать радиация, источники которой расположены за пределами Солнечной системы.

 

"Солнце создает вокруг себя нечто вроде защитного пузыря из частиц. То есть, Солнце, являясь главным источником радиации в нашей системе, защищает нас от внешней космической радиации. Но это если речь идет о Земле. А чем дальше мы отдаляемся от нашей планеты, тем в большей степени выходим из-под защиты Солнца", — отмечают исследователи.

 

В общем, люди, которые отправятся на Марс, получат на тридцать процентов большую дозу радиации, чем считалось еще совсем недавно. Ученые, как необходимо отметить, пока что не знают, как защитить астронавтов от космической радиации.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости космос

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