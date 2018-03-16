В Антарктиде птицы "ограбили" латвийских исследователей‍

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Осуществляя антарктическую экспедицию, исследователи из Латвии столкнулись с неожиданной проблемой — на них напали чрезмерно любопытные птицы, которые в итоге похитили важное исследовательское оборудование. Об удивительном происшествии сообщает Sputnik Латвия.

"Мы уже привыкли к любопытным пингвинам, но настоящей проблемой, как выяснилось, являются не они, а южнополярные поморники — единственные летающие птицы, встречающиеся на Южном полюсе. Из-за этих чрезвычайно любопытных птиц у нас появились дополнительные проблемы — поморники постоянно хватают исследовательскую технику и переносят ее с места на место. И ладно бы они просто переносили ее — так нет, эти воришки часто и вовсе уносят нашу технику с собой", — рассказывают исследователи из Латвии.

Латвийские ученые, в числе которых Марис Криеванс, Кристапс Ламстерс и Янис Карушс, отправились в Антарктиду примерно месяц назад. Находясь на территории южного континента, ученые изучают особенности местных ледников, в частности — их структуру и толщину.

Главная цель этой и массы подобных антарктических экспедиций — изучение изменений планетарного масштаба, которые сопровождают процесс смены климата.