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В Антарктиде птицы "ограбили" латвийских исследователей‍

Пятница, 16 Марта 2018 10:57
В Антарктиде птицы &quot;ограбили&quot; латвийских исследователей‍ Фото из открытых источников

Осуществляя антарктическую экспедицию, исследователи из Латвии столкнулись с неожиданной проблемой — на них напали чрезмерно любопытные птицы, которые в итоге похитили важное исследовательское оборудование. Об удивительном происшествии сообщает Sputnik Латвия.

 

"Мы уже привыкли к любопытным пингвинам, но настоящей проблемой, как выяснилось, являются не они, а южнополярные поморники — единственные летающие птицы, встречающиеся на Южном полюсе. Из-за этих чрезвычайно любопытных птиц у нас появились дополнительные проблемы — поморники постоянно хватают исследовательскую технику и переносят ее с места на место. И ладно бы они просто переносили ее — так нет, эти воришки часто и вовсе уносят нашу технику с собой", — рассказывают исследователи из Латвии.

 

Латвийские ученые, в числе которых Марис Криеванс, Кристапс Ламстерс и Янис Карушс, отправились в Антарктиду примерно месяц назад. Находясь на территории южного континента, ученые изучают особенности местных ледников, в частности — их структуру и толщину.

 

Главная цель этой и массы подобных антарктических экспедиций — изучение изменений планетарного масштаба, которые сопровождают процесс смены климата.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости Антарктида

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