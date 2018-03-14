Илон Маск рассказал о грядущем тестировании Big Falcon Rocket

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Руководитель американской космической компании SpaceX Илон Маск рассказал общественности о ракете Big Falcon Rocket, которую в данный момент дорабатывают инженеры "СпэйсИкс".

"Разработка сверхтяжелой ракеты Big Falcon Rocket осуществляется по графику. То есть, первый полет ракета осуществит в начале следующего года", — заявил миллиардер, выступая на конференции South By Southwest, которая прошла накануне в Техасе.

По словам Маска, ракета BFR может позволить человечеству вернуться на Луну, или, например, слетать на Марс. Соответствующие планы, впрочем, пока что имеют очень приблизительный вид — для начала ракету нужно как следует обкатать.

Для того, чтобы строить ракеты вроде Big Falcon Rocket, компании SpaceX нужны надежные финансовые инструменты, позволяющие привлекать к новым проектам требуемые объемы средств. Одним из таких инструментов станет Starlink — глобальный спутниковый интернет, который, как обещает Илон Маск, покроет весь земной шар уже в не очень отдаленном будущем.

В России, кстати, уже собрались строить "глушилки" для интернета от Илона Маска. Дескать — где же это видано, чтобы с неба поступал бесплатный американский Wi-Fi.