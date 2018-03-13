Ученые из США доказали невозможность контакта с инопланетянами

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Астрономы из Соединенных Штатов Америки, сконцентрировавшиеся на изучении перспектив контактов с представителями внеземного разума, пришли к довольно неутешительным выводам — если мы вдруг получим инопланетный сигнал, то существа, которые его сгенерировали, будут уже мертвы к этому моменту.

Материал, посвященный проблемам межпланетной коммуникации, появился в издании Science News. Авторы публикации уверены, что разумные цивилизации то и дело появляются на тех или иных подходящих для этого планетах, однако проблема в том, что эти планеты удалены друг от друга на колоссальные расстояния.

"Сигналы, которые генерирует разумная цивилизация, продолжают распространяться по космическому пространству даже после того, как эта цивилизация гибнет. Последнее, как необходимо отметить, неминуемо", — говорит Фрэнк Дрейк, ведущий автор исследования.

В общем, даже если инопланетяне существуют, то у человечества все равно практически нет шансов установить с ними контакт — слишком уж велик космос, чтобы отдельные обитаемые миры могли обмениваться радиосигналами. Вся надежда на изобретение какой-нибудь телепортации.