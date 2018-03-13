Российские физики помогут добывать больше нефти

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Новый алгоритм для анализа поведения залегающей внутри горных пород нефти, созданный учеными из Российской академии наук, а также их зарубежными коллегами, позволит повысить объемы добычи нефти. Материал, посвященный разработке физиков, был опубликован в издании Computers and Geosciences.

Физик из Института динамики геосфер РАН Кирилл Герке пояснил, что речь идет о "дедовских методах", которые, тем не менее, оказались более эффективными, чем новейшие методы моделирования.

"Мы оптимизировали наш код на C++ и распараллелили его выполнение при помощи OpenMP. Получилось очень эффективное решение. Надеемся, что с его помощью нам удастся повысить объем добычи в новых месторождениях нефти", — говорит ученый.

Эксперты отмечают, что существующие крупные месторождения содержат гораздо больше нефти, чем можно добыть из них, используя уже выбранные (неправильные, как выяснилось) стратегии разработки.

Если применять новые стратегии выработки, то можно добывать на двадцать процентов больше нефти — говорят российские ученые, создавшие алгоритм, который может принести нефтяным компаниям дополнительную нефть. Важно, что алгоритм у российских физиков получился довольно нетребовательным к вычислительным мощностям компьютеров.