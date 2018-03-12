18 марта к Земле прилетит "брат" Челябинского метеорита

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Восемнадцатого марта 2018-го года состоятся не только выборы президента Российской Федерации — заявляют астрономы, по словам которых, в этот день с Землей сблизится астероид 2018 ET1. Это небесное тело, как выяснили ученые, в некоторой степени напоминает Челябинский метеорит, обрушившийся на Россию пять лет назад.

Вот только в отличие от своего челябинского собрата, 2018 ET1 вроде бы не собирается падать на Землю. По крайней мере — пока. 15-го марта, однако, это небесное тело приблизится к нашей планете на 1 676 000 километров, а это довольно небольшое расстояние в масштабах космоса.

Следует отметить, что астероид 2018 ET1 был открыт астрономами совсем недавно — седьмого марта. И если бы параметры его орбиты были немного другими, то есть более угрожающими планете, то обитатели Земли вряд ли сумели бы предпринять какие-то действия, чтобы защититься от приближающегося "гостя".

В общем, астероидная угроза, как сообщает информационный ресурс ToDay News Ufa, никуда не девается — в любой день из дальнего космоса может прилететь что-то такое, что полностью уничтожит жизнь на нашей планете. А у человечества все еще нет инструментов, при помощи которых можно было бы справиться с массивными астероидами.