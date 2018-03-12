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Исследование: Люди самые малоспящие из приматов

Понедельник, 12 Марта 2018 12:28
Исследование: Люди самые малоспящие из приматов Фото из открытых источников

Приматам требуется от девяти до пятнадцати часов сна в сутки, а люди, представляя собой эволюционную вершину этого отряда, могут спать и по семь часов без особого ущерба для самочувствия. Почему так — ученые до конца не понимают.

 

Удивительно, но факт — расчеты показывают, что люди должны спать как минимум девять с половиной часов в сутки, а они, тем временем, часто спят по семь часов и даже меньше. Это при том, что остальные представители отряда приматов спят по меньшей мере девять часов.

 

"Мы точно не знаем, почему человеческая потребность во сне является столь редуцированной. Объяснение может таиться в особенностях жизни наших предков. В частности — в том периоде, когда они вышли на открытые пространства и столкнулись с массой опасностей. Вот тогда-то они и осознали, что продолжительный сон — это не то, что способствует результативному выживанию", — говорят авторы публикации, которая появилась накануне в издании American Journal of Physical Anthropology.

 

Ученые произвели комплексный анализ, в рамках которого сопоставили продолжительность сна человека с аналогичным показателем трех десятков видов приматов. И оказалось, что люди — самые "неспящие" из приматов. Это — довольно-таки неожиданный факт, в котором еще только предстоит как следует разобраться.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости Сон

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