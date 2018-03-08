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Ученые выяснили, что происходит в мозге во время беспамятства

Среда, 07 Марта 2018 22:23
Ученые выяснили, что происходит в мозге во время беспамятства Фото из открытых источников

Ряд исследований Мичиганского Университета немного прибавил к имеющимся знаниям о том, что происходит с мозгом, когда мы погружаемся в бессознательное состояние.

 

Деятельность мозга не останавливается под наркозом (хотя это может быть сделано при очень высоких дозах препаратов). Вместо этого нейроны общаются и посылают сигналы друг другу, но все становится более локализованным, и все это выглядит как изолированные островки активности, отмечают ученые.

 

В этом состоянии «все разговоры местные, а не междугородние», считают авторы исследования. Возможно, анестетики работают не только как прекращающие работу мозга, но и как ингибирующие процессы интеграции. Иными словами, в бессознательном мозге происходит «срыв коммуникации».

 

Анализ различных нейронных областей при премедикации, анестезии, вегетативном состоянии показал не только то, что общение становится более локализованным, но и то, что обработка информации замедляется. С помощью ЭЭГ, чтобы выявить электрическую активности мозга, команда выполняла комплексную задачу измерения интеграции информации в мозге.

 

Были идентифицированы различные состояния сознания, которые они изучали на основе их измерения. По существу, они были в состоянии измерить то, что они называют «государство модульности» в сети мозга. Модульность – это мера того, как связан мозг, чем больше островов, тем выше модульность и ниже мера интеграции.

 

Исследователи сознания считают сон и наркоз «отдельными государствами», имеющими общие черты. Полученные данные позволяют предположить, что одной из ключевых особенностей сознания под наркозом является дробление сети. Это характерно и для сна, некоторых расстройств сознания.

 

Хотя все эти состояния бессознательности показали подобные срывы связи в мозгу, важной разницей является то, как мы выходим из них. Можно прервать сон без вредных последствий в течение нескольких секунд, встряхивая кого-то, чего нельзя сказать о наркозе.

 

 

Ученые считают, что то, что лежит в основе этих различий, может быть использовано, чтобы помочь людям выйти из комы или вегетативного состояния. Мы можем думать о проектировании или реорганизации этого состояния, его наиболее выгодном контроле, считают авторы исследования.

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Филингер Татьяна Опубликовано в Наука   Теги Новости мозг

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