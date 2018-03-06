Ученые выяснили, что позволяет воспринимать себя более красивым

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Британские ученые протестировали новый подход к улучшению восприятия своего тела. В статье, опубликованной в журнале Body Image, группа ученых сообщает о том, что ими выявлено положительное влияние природы на данный аспект.

Оказывается, время, проведенное в окружении зелени (или даже просто просмотр фото природы), может привести к более позитивному восприятию своего тела.

Такая терапия может помочь научиться сопротивляться нереалистичным идеалам культурной красоты, отмечается в статье. Ученые отталкивались от данных о том, что люди, которые проводили больше времени на природе, сообщали о более позитивном отношении к телу, но было не ясно, что именно это вызвало позитивные изменения.

Авторы провели серию исследований для проверки гипотезы. Они подчеркивают, что положительное восприятие себя– это больше, чем просто положительное восприятие тела. В исследовании в Кембриджском университете рандомно выбранные студенты просматривали 25 фото природных ландшафтов, и 25 фото городских улиц.

Студенты просматривали каждое изображение в течение семи секунд. Просмотр фото природы значительно увеличил удовлетворение своим телом, как для мужчин, так и для женщин; просмотр фото города не повлиял на восприятие себя.

Также обнаружилось, что просмотр изображений природы улучшает оценку тела, что является ключевым компонентом его позитивного восприятия. В этом случае участники исследования соглашались с такими заявлениями, как «Я уважаю свое тело» и «Мне комфортно в моем теле».