В Китае назвали настоящего хозяина МКС

Ежедневное англоязычное издание China Daily, принадлежащее Коммунистической партии Китайской Народной Республики, назвало Международную космическую станцию "управляемой Соединенными Штатами Америки". На этот факт обратили внимание сотрудники американского издания NASA Watch.
В китайском издании, в частности, написано следующее: "Если возглавляемая Америкой МКС завершит свою работу, как и предполагается, в 2024 году, то на орбите Земли останется единственная космическая станция — созданный Китаем объект, который пока что не получил название"
В проекте МКС, напомним, принимают участие не только Российская Федерация и Соединенные Штаты, но и государства Европейского союза, а также Япония и Канада.
Станция действительно должна завершить свою работу в 2024 году, поэтому уже сейчас в РФ и США активно обсуждают проекты, которые придут ей на замену.
Есть, кстати, сценарий, согласно которому работа МКС будет продлена до 2028-го года. Это, впрочем, не отменяет необходимость создания новой большой космической станции, или сразу нескольких. В России, если что, уже работают над разработкой такого объекта.
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