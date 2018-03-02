В Китае назвали настоящего хозяина МКС

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Ежедневное англоязычное издание China Daily, принадлежащее Коммунистической партии Китайской Народной Республики, назвало Международную космическую станцию "управляемой Соединенными Штатами Америки". На этот факт обратили внимание сотрудники американского издания NASA Watch.

В китайском издании, в частности, написано следующее: "Если возглавляемая Америкой МКС завершит свою работу, как и предполагается, в 2024 году, то на орбите Земли останется единственная космическая станция — созданный Китаем объект, который пока что не получил название"

В проекте МКС, напомним, принимают участие не только Российская Федерация и Соединенные Штаты, но и государства Европейского союза, а также Япония и Канада.

Станция действительно должна завершить свою работу в 2024 году, поэтому уже сейчас в РФ и США активно обсуждают проекты, которые придут ей на замену.

Есть, кстати, сценарий, согласно которому работа МКС будет продлена до 2028-го года. Это, впрочем, не отменяет необходимость создания новой большой космической станции, или сразу нескольких. В России, если что, уже работают над разработкой такого объекта.