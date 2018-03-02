Раскрыты функции мозга во время бессознательного состояния

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Несмотря на значительные достижения в нейрофизиологии, которыми может похвастаться современная наука, ученые до сих пор толком не знают, как конкретно работает человеческое сознание. Приблизиться к пониманию сознания, как сообщает сайт politexpert.net, планируется при помощи изучения бессознательного состояния.

Именно на нем и сконцентрировались сотрудники Центра науки сознания Университета Мичигана, которые благодаря своим комплексным исследованиям уже смогли сделать некоторые важные выводы.

"Человеческий головной мозг погружается в бессознательное состояние будто бы по триггеру, которым в этом случае выступают некоторые важные зоны нервной системы. Это, впрочем, только одно из возможных объяснений. Некоторые эксперты считают, что мозг просто изолирует область сознания от остальных областей, а не отключает ее", — говорят ученые.

В пользу версии, которая рассматривает бессознательное состояние как изоляцию сознания, говорят наблюдения, произведенные анестезиологом Джорджем Мэшуром. Он, по его же собственным словам, подтвердил свои догадки в результате большого числа экспериментов с добровольцами.