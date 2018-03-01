Физики обнаружили радиоактивные наночастицы, появившиеся после аварии на Фукусиме

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Катастрофа на японской атомной электростанции "Фукусима-1" произошла уже шесть лет назад, однако некоторые ее подробности остаются тайной до сих пор — заявляют ученые, которые обнаружили в грунте и воде в окрестностях АЭС огромное количество радиоактивных наночастиц.

"Фонящие" наночастицы, обнаруженные рядом с АЭС "Фукусима-1", указывают на ложность заявлений японской стороны, согласно которым в результате аварии из активной зоны ядерных установок были выброшены исключительно радиоактивные пар и вода. Наночастицы говорят о том, что имело место и утечка радиоактивного топлива.

Экологические последствия аварии на японской АЭС, таким образом, могут быть гораздо более опасными, чем предполагается.

"Японцы продолжают настаивать на том, что все ядерное топливо осталось в реакторах, однако в реальности все могло быть несколько иначе. Взять хотя бы радиоактивные наночастицы, которые удалось обнаружить в окрестностях АЭС — откуда, по-вашему, они взялись? Выпали из космоса? Очевидно, что это фрагменты топлива, которые, кстати, могут накапливаться в организмах людей. Например, оседать в легких. В общем, последствия аварии должны быть пересмотрены в сторону намного большей серьезности", — отмечает Гарет Ло из университета Манчестера.