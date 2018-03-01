У берегов США обнаружили массовое подводное захоронение людей‍

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Изучая прибрежные районы океанского дна, сотрудники Бюро археологических исследований Флориды обнаружили затопленное кладбище коренных обитателей североамериканского континента. Возраст найденного у берегов Флориды захоронения, как сообщает Science Alert, составляет семь тысяч лет.

Человеческие останки были впервые обнаружены в этом районе в позапрошлом году, когда ныряльщики случайно нашли часть человеческого черепа в трех сотнях метров от берега местности Манасота-Ки. Впоследствии выяснилось, что челюстная кость была лишь первой находкой из огромного их количества.

"Здесь расположено огромное индейское захоронение, в котором кроме костей живших семь тысяч лет назад людей можно обнаружить и самые разнообразные артефакты. В частности, фрагменты оружия, предметов быта, а также одежды", — рассказывают американские исследователи.

К настоящему моменту на территории захоронения (площадь которого оценивается в три тысячи квадратных метров) были обнаружены останки шести человек, однако ученые предполагают, что здесь покоятся сотни людей. Подобное захоронение — Виндовер — уже обнаруживалось во Флориде, но на другой стороне полуострова. Там нашли кости 168 человек.