В США натренируют морских моллюсков и рыб для глобального шпионажа

В Соединенных Штатах Америки собрались использовать морских животных для обнаружения подводных лодок и других созданных людьми аппаратов. В программе, о старте которой объявило Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA), будут задействованы, например, рыбы, моллюски и ракообразные.
Проект, о котором идет речь, называется PALS, что расшифровывается как Persistent Aquatic Living Sensors. В рамках программы сотрудники DARPA будут изучать морских существ, которые могут быть задействованы в создании масштабной сенсорной системы для обнаружения субмарин.
"Использование живых существ — это невероятно перспективная тактика, которая обладает целым рядом уникальных преимуществ. Морские животные могут анализировать разные факторы присутствия подводных аппаратов — это и химические, и оптические, и акустические с электрическими сигналы, и даже тактильные ощущения. И все это — абсолютно незаметно для противника", — рассказывает Лори Адорнато, американский инженер и океанограф.
В общем, если программа PALS будет реализована, то о российских подводных лодках, притаившихся у берегов Америки, будет знать каждый подключенный к американской шпионской системе осьминог.
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