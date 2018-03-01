Четверг 01 марта 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Наука» В США натренируют морских моллюсков и рыб для глобального шпионажа

В США натренируют морских моллюсков и рыб для глобального шпионажа

Четверг, 01 Марта 2018 13:14
В США натренируют морских моллюсков и рыб для глобального шпионажа Фото из открытых источников

В Соединенных Штатах Америки собрались использовать морских животных для обнаружения подводных лодок и других созданных людьми аппаратов. В программе, о старте которой объявило Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA), будут задействованы, например, рыбы, моллюски и ракообразные.

 

Проект, о котором идет речь, называется PALS, что расшифровывается как Persistent Aquatic Living Sensors. В рамках программы сотрудники DARPA будут изучать морских существ, которые могут быть задействованы в создании масштабной сенсорной системы для обнаружения субмарин.

 

"Использование живых существ — это невероятно перспективная тактика, которая обладает целым рядом уникальных преимуществ. Морские животные могут анализировать разные факторы присутствия подводных аппаратов — это и химические, и оптические, и акустические с электрическими сигналы, и даже тактильные ощущения. И все это — абсолютно незаметно для противника", — рассказывает Лори Адорнато, американский инженер и океанограф.

 

В общем, если программа PALS будет реализована, то о российских подводных лодках, притаившихся у берегов Америки, будет знать каждый подключенный к американской шпионской системе осьминог.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости Рыбы

Главное за сутки
Послание Путина Федеральному собранию 2018 год. Главное Послание Путина Федеральному собранию 2018 год. Главное Действующий глава России Владимир Путин обратился с посланием Федеральному собранию. Ежегодное обращение лидера государства к парламенту является программным документом, выражающим видение президента стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Ранее…
Шойгу предложил де Мистуре создать комиссию для оценки ситуации в сирийской Ракке Шойгу предложил де Мистуре создать комиссию для оценки ситуации в сирийской Ракке Министр обороны России Сергей Шойгу предложил спецпредставителю генсека ООН по Сирии Стаффану де Мистуре открыть гуманитарные коридоры из Эт-Танфа и Рукбана и создать международную комиссию для оценки гуманитарной ситуации в…
"Газпром" подтвердил обязательство выплатить "Нафтогазу" 2,56 млрд долларов "Газпром" подтвердил обязательство выплатить "Нафтогазу" 2,56 млрд долларов Арбитражный суд в Стокгольме удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" по иску на транзит газа на сумму 4,673 миллиарда долларов. По результатам двух разбирательств в суде российская компания должна выплатить украинской…

Читайте также
Учёные: Мертвые тела могут вернуться к жизни в состоянии зомби Учёные: Мертвые тела могут вернуться к жизни в состоянии зомби Люди, всерьез опасающиеся зомби-апокалипсиса, могут начинать рыть подземное убежище более активно — ученые говорят, что превращение в зомби является вполне реальной опасностью. Но как же так? Но ведь зомби —…
Жители древней Британии практически исчезли вскоре после строительства Стоунхенджа Жители древней Британии практически исчезли вскоре после строительства Стоунхенджа Жители древней Британии, построившие Стоунхендж, таинственным образом вымерли в течение нескольких последующих сотен лет, уступив место переселенцам из континентальной Европы. Такие выводы сделала группа из ста четырнадцати ученых из разных…
Российский космонавт Шкаплеров показал «астероидное» озеро‍ Российский космонавт Шкаплеров показал «астероидное» озеро‍ Уникальное кольцевое озеро, существующее в Канаде вокруг скалы Маникуаган, образовалось в кратере, который возник на месте падения крупного астероида двести четырнадцать миллионов лет назад. Убедиться в астероидном происхождении канадского озера…
Как перехитрить искусственный интеллект Как перехитрить искусственный интеллект Происходит глобальное развитие индустрии искусственного интеллекта (ИИ). Сегодня он может олицетворять чей-то голос. Startup Lyrebird утверждает, что создал технологию искусственного интеллекта, которая может синтезировать голос человека только из 60-секундного образца.…
Фото
Многоликая скала Улуру в Австралии Многоликая скала Улуру в Австралии

Улуру (Uluru) - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, одна из главных природных достопримечательностей ...

Видео

 

Испытания самого большого самолета в мире 

Опрос

Вы согласны с тем, что санкции против России были введены навсегда?

 

Анекдот дня

Тщедушный гражданин в одесском ресторане робко коснулся руки человека, надевающего пальто:

- Извините меня, - проговорил он. - Вы случайно не Рабинович?

- Нет! - фыркнул тот.

- Понимаете, дело в том, что я Рабинович, а вы сейчас надеваете моё пальто!

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Михаил Ланцман объяснил, почему так важно обращаться к репетиторам Михаил Ланцман объяснил, почему так важно обращаться к репетиторам
Для того, чтобы успешно сдать ЕГЭ или ОГЭ на сегодняшний день бесплатного образования недостаточно, ведь знания, которые учащиеся получают в обычной школе, зачастую отрывочны и плохо структурированы. Именно поэтому родители старшеклассников тратят немалые средства на дополнительные занятия для своих детей. Исходя из данных, собранных экспертами,…
Андрей Воробьев: работы по решению проблемы экологии в Подмосковье будут продолжаться Андрей Воробьев: работы по решению проблемы экологии в Подмосковье будут продолжаться
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев традиционно обратился к населению. Он заострил внимание людей на том, что для подотчетного ему региона тема экологии обладает важнейшим значением. Как заверил управленец, работы по решению актуальных для экологии проблем будут вестись и в этом году. Так, в Подмосковье будут работать…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Sony PlayStation 4 500Gb Все предложения (44)
Sony PlayStation 4 500Gb от20000руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Компьютеры
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.