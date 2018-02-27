Ученые создали космическую катапульту

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Илон Маск, делающий ставку на многоразовые ракеты-носители, вскоре может остаться не у дел — заявляют руководители стартапа SpinLaunch, собравшиеся доставлять грузы в космическое пространство при помощи чего-то вроде катапульты.

Речь идет об особой центрифуге, которая вращается с высокой скоростью и буквально "выбрасывает" грузы в космос. Скорость, с которой движется груз, составляет, при этом, пять тысяч километров в час.

Представители SpinLaunch говорят, что созданная ими система является гораздо более доступной, чем традиционные способы доставки грузов в космос, предполагающие использование дорогостоящих ракет-носителей.

"Даже если задействовать все вот эти новомодные многоразовые ракеты, то вырисовываются, тем не менее, весьма значительные суммы, которые вам предстоит выложить, если вы захотите доставить на орбиту какой-то небольшой спутник. Наша разработка обеспечит настоящую революцию в коммерческом освоении космоса", — говорят в SpinLaunch.

Осталось только довести космическую катапульту до ума. Потому что в данный момент она представляет собой далекую от готовой систему. На завершение разработки, как отмечается, нужно всего около тридцати миллионов долларов, однако у SpinLaunch есть всего десять миллионов.