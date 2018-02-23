Учёные: Мертвые тела могут вернуться к жизни в состоянии зомби

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Люди, всерьез опасающиеся зомби-апокалипсиса, могут начинать рыть подземное убежище более активно — ученые говорят, что превращение в зомби является вполне реальной опасностью.

Но как же так? Но ведь зомби — это что-то, существующее лишь в фильмах и видеоиграх, но и не более того? Более. Участники международного исследовательского проекта, в рамках которого изучался феномен зомби, сделали шокирующие выводы — мертвое тело действительно может двигаться, если обеспечить активность некоторых специфических генов.

"Гены управляют всеми биологическими процессами, протекающими в наших организмах, поэтому неудивительно, что некоторые из них продолжают работать и после смерти. Тем более, что смерть, например, мозга, совсем не подразумевает гибель всех остальных клеток, из которых состоит организм. В общем, зомби — это не такая уж и фантастика", — отмечают исследователи.

Ученые считают, что где-то в недрах секретных правительственных лабораторий вполне могут разрабатываться боевые вирусы, превращающие мертвых людей (например — солдат) в смертоносных зомби. Страшно даже представить себе, что будет, если такой вирус будет применен в каком-нибудь гипотетическом конфликте будущего.