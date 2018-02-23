Ученые: Первыми художниками мира были неандертальцы

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Принято считать, что неандертальцы были весьма неразвитыми в интеллектуальном плане существами, которые только и делали, что охотились и ели, а также, например, размножались (и в итоге все равно вымерли). Однако последние исследования показывают, что у неандертальцев существовали зачатки культуры.

Древние гоминиды, в частности, увлекались рисованием, покрывая примитивными рисунками (но речь все же идет о художественных произведениях) стены своих пещер. В перерывах между едой, сном и размножением, разумеется.

Эксперты пришли к таким выводам после того, как наткнулись на некоторые оставшиеся со времен неандертальцев артефакты, сохранившиеся в пещере Cueva de los Avione, расположенной в Испании.

"Мы нашли морские раковины с перфорацией, сосуды из раковин, а также разноцветные красители, изготовленные, судя по составу их остатков, из весьма сложных смесей пигментов. В общем, внезапно выяснилось, что неандертальцы были художниками. Первыми, как необходимо отметить, художниками на планете", — говорит представитель международной группы ученых, ответственной за открытие.

После того, как исследователи нашли краски неандертальцев, было осуществлено уран-ториевое датирование некоторых образцов наскальной живописи, обнаруженной в Испании. И оказалось, что рисунки были сделаны почти шестьдесят пять тысяч лет назад, то есть тоже в неандертальские времена.