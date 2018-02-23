Российский ученый предложил лететь к Марсу на паровозе

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Кто-то запускает в космос электромобили с открытым верхом, а кто-то предлагает лететь к Красной планете на паровозе. А точнее, на его аналоге, собранном из отдельных "вагонов"-ускорителей. Об инновационной идее российского ученого Анатолия Петруковича пишет ТАСС.

Будучи заведующим отделом физики космической плазмы Института космических исследований Российской академии наук, размышляющий о космических паровозах Петрукович знает, о чем говорит.

"Техническая возможность осуществить подобное у нас есть. Запустим несколько раз старый добрый "Протон" и соберем на орбите такой себе паровоз с вагонами. А потом направим его к Марсу. И я думаю, что в итоге всё это довольно успешно долетит туда, а может быть еще и доставит на Марс какой-то ценный груз. Если говорить о людях, то пока что непонятно, смогут ли они вернуться назад. Космическая радиация, знаете ли — не шутки", — отмечает ученый.

Полет на Марс, как добавляет Петрукович, все еще представляет собой слишком дорогой проект, который будет стоить как вся мировая космонавтика. Поэтому вполне вероятно, что первая экспедиция на Марс будет большой международной коллаборацией.