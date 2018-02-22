Ученые: Новые окаменелости динозавров помогли сделать удивительные выводы

Ученые из Соединенных Штатов Америки изучили уникальные останки динозавров и пришли к неожиданным выводам, переопределив само определение динозавра. Материал, посвященный древним гигантским ящерам, опубликовал ресурс actualnews.org
По данным которого, речь идет об открытии, сделанном сотрудниками Виргинского политехнического института. К ним в руки попала довольно странная на первый взгляд тазовая кость, которая, как выяснилось, принадлежала ящеру, жившему примерно двести сорок пять миллионов лет назад.
А это, между прочим, на десять или даже пятнадцать миллионов лет раньше, чем, как предполагалось, появились первые динозавры. Изучив уникальную кость как следует, ученые вдруг осознали, что вообще делает динозавра динозавром. Это — не умение издавать душераздирающие звуки, не короткие передние лапки и не длинные хищные зубы — нет, это специфическое отверстие в тазобедренном суставе, которое помогало ящерам держать задние конечности внизу, а не по сторонам, как у крокодилов.
"Раньше у нас был весьма внушительный список особенностей, которым должен соответствовать истинный динозавр. А теперь этот перечень сократился всего лишь до одного пункта — динозавра делает динозавром отверстие в тазобедренном суставе. Удивительно, не правда ли? Впрочем, вряд ли вы способны понять всю красоту этого открытия. Но тогда просто поверьте нам на слово!", — говорят ученые.
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