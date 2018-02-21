Ученые раскрыли пять мифов о космосе

Научный специалист и писатель Мэтт Браун опубликовал книгу "Все, что вы знаете о пространстве, неправильно", в которой развенчал несколько основных мифов о космосе, существующих в головах у обывателей. Материал, посвященный космическим мифам, появился на страницах издания actualnews.org
Считается, например, что космос — это что-то очень далекое, а добираться до него, соответственно, нужно весьма долго. Это неправда. Космическое пространство гораздо ближе, чем принято считать. Говоря в конкретных цифрах, оно начинается всего в 100 километрах над уровнем море. То есть, если бы у вас был такой себе "космический автомобиль", развивающий сто километров в час, до добраться до космоса вы могли бы всего за один час.
Еще один миф связан с советским спутником, который появился на орбите в 1957 году. Многие люди уверены, что спутник был первым космическим объектом, созданным людьми. Но на самом деле — первыми рукотворными объектами в космосе были баллистические ракеты, которые испытывали в нацистской Германии во время Второй мировой войны.
Американский "Аполлон-11" не был первым космическим кораблем, приблизившимся к нашему естественному спутнику — первый облет Луны произвел советский аппарат "Зонд-5". Дело происходило за несколько месяцев до запуска "Аполлона".
Солнце — это не огненный шар. Если уж и оперировать подобными терминами, говорит Браун, то Солнце — это шар из плазмы.
Невесомости на борту МКС нет. Да-да, космонавты, конечно, летают по внутреннему пространству станции, но тоже падают, так как земная гравитация вполне себе ощущается на том расстоянии, которое отделает МКС от Земли.
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Хорошо, что детские мечты не сбываются, иначе мне бы сейчас было 35, у меня был бы черный ваз 2109 с тонированными стеклами, и я бы на рынке продавал картриджи для Dendy и Sega.
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