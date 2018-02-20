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Земля вступила в новую геологическую эпоху в 1965 году, заявили ученые

Понедельник, 19 Февраля 2018 15:04
Земля вступила в новую геологическую эпоху в 1965 году, заявили ученые Фото из открытых источников

Современное человечество живет в условиях совершенно новой геологической эпохи, которую ученые неформально называют "антропоцен". Если вкратце, то антропоцен — это геоэпоха, в которой одним из самых главных факторов, определяющих развитие экосистем планеты, является человеческая деятельность.

 

Люди подчинили себе реки и целые моря, обуздали могущественную энергию атома, научились менять климат и освоили сельское хозяйство в той степени, которая позволяет прокормить многомиллиардное человечество. Что это, если не антропоцен — риторически спрашивают ученые сами у себя.

 

И действительно. О том, что мы живем в новой эпохе, свидетельствует, например, так называемый радиоуглеродный пик, обнаруженный в виде "золотого шипа" внутри ситской ели, растущей на острове Кемпбелл.

 

"Когда мы обнаружили эту ель, то осознали, что последствия от испытаний ядерных боеприпасов, которые проводили сверхдержавы в пятидесятых и шестидесятых годах двадцатого века, навсегда "впечатались" в геологическую историю нашей планеты. То есть, речь идет о гораздо более значимом для планеты событии, чем можно было бы подумать на первый взгляд. В общем, антропоцен наступил в 1965 году и не пока не собирается заканчиваться", — цитирует ученых ресурс actualnews.org

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости Земля

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