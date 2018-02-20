Когда Земля станет плоской, предположили ученые

Адепты культа плоской Земли могут оказаться не такими уж и безумными — если наша планета внезапно увеличит скорость вращения вокруг своей оси в несколько десятков раз, то действительно превратиться в "блин".
Атмосфера, правда, у Земли в таком случае не сохранится. Как и другие важные для существования жизни вещи. В общем, речь будет идти о грандиозной катастрофе планетарного масштаба, которая погубит, вероятно, вообще все живое.
"Зато Земля станет плоской наверняка!", — кричат люди, которые пока еще сомневаются, записываться в общество плоской Земли или нет. Эксперты, тем временем, говорят, что у нашей планеты нет абсолютно никаких причин начинать вращаться вокруг своей оси в несколько десятков раз быстрее, чем в данный момент.
"Земля не плоская. Но при этом Земля не является шаром в строгом смысле этого термина. Если уж и описывать форму Земли с научной точки зрения, то наша планета представляет собой приплюснутый с полюсов шар. Но даже и такая формулировка является довольно-таки упрощенной — в действительности все несколько сложнее", — цитирует авторитетных ученых информационный ресурс ToDay News Ufa.
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