Ученые обнаружили новый способ борьбы со старением организма‍

Португальские исследователи опубликовали материал, посвященный новому способу борьбы со старением организма. Ознакомиться с научной работой можно в репозитории BioRxiv.org
Способ борьбы с возрастными изменениями в организме, предложенный учеными из Португалии, базируется на предотвращении образования аномального количества хромосом в каждой отдельной клетке
"Речь идет об анеуплоидии — так называется патологическое изменение числа хромосом. Доказано, что этот процесс связан непосредственно со старением, поэтому если мы хотим продлить биологическую молодость, то следует сконцентрироваться на генетических последовательностях, которые отвечают за митоз. Так называется процесс деления, при котором хромосомы распределяются между ядрами новых клеток одинаково", — рассказывают авторы исследования.
Опыты, осуществленные на грызунах, показали, что нарушения в процессе митоза могут приводить к прогерии — то есть, к генетической болезни, при которой организм стареет раньше положенного времени. Процесс старения, как выяснилось, можно замедлить, если воздействовать на транскрипционный фактор FoxM1. Это воздействие — и есть тот самый инновационный способ, при помощи которого португальцы предлагают бороться со старением.
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