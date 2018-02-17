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Психологи: Как распознать злоумышленника

Пятница, 16 Февраля 2018 20:04
Психологи: Как распознать злоумышленника Фото из открытых источников

Речь идет не о тех злоумышленниках, которые попадают в криминальные сводки, а о тех, которые окружают каждого и выглядят на первый взгляд вполне безобидно. Их «делишки» не всегда заметны, но способны разрушать психическое и физическое здоровье людей, и в целом их жизнь.

 

За последние несколько десятилетий исследователи выявили совокупность признаков, готовых предсказать злоупотребления. Собирательный образ из них будет выглядеть так: эксплуататор, любящий себя, лжец, манипулятор, с холодным шахматным, подходом к жизни, получающий удовольствие от страданий других. Некоторые из этих черт представляют большую опасность, чем другие.

 

Этими признаками, в той или иной степени обладают представители так называемой «психологической темной триады» (макиавеллисты, психопаты и нарциссы). Поэтому, если вы хотите защитить себя от их манипуляций, стоит быть внимательнее, утверждается в статье психолога из Гарвардской медицинской школы.

 

Люди, чувствующие себя особенными (а это относится к представителям данной тройки), могут скрывать это, но они способны поступать так же, как и те, кто преподносит себя как громкий высокомерный бренд. В обоих случаях окружающих ждет один и тот же результат, и те и другие способны на очевидное или скрытое насилие.

 

Спокойные, скрытые формы жестокого обращения требуют холодного подхода к отношениям. Такие люди рассматривают других как пешек, и относятся к ним, как к предметам, которыми можно поиграть и бросить. В исследованиях, связанных с издевательствами, люди с макиавеллистскими чертами более сообразительны в отношении злоупотреблений и выбора жертв.

 

Они согласны с такими заявлениями, как «никогда никому не говорите, что вы делали что-то, если это не полезно», «самое большое различие между большинством преступников и другими людьми заключается в том, что преступники глупы настолько, чтобы их поймали». Интернетные тролли являются представителями данного типа, обижая других, они просто хотят повеселиться и получить удовольствие. 

Яндекс.Дзен

Филингер Татьяна Опубликовано в Наука   Теги Новости люди

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