Учёные: Отцовство является причиной преждевременной смерти‍

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Посвященное самым часто встречаемым причинам преждевременной смерти исследование, осуществленное учеными из США, показало, что одной из таких причин является отцовство. Материалы соответствующей научной работы опубликовал информационный ресурс inforeactor.ru

Невероятно, но факт — отцы, и в особенной степени отцы-одиночки, живут, как правило, менее продолжительно, чем мужчины, свободные от детей.

Исследование, в частности, проводилось среди сорока тысяч жителей Канады, а временной отрезок, на протяжении которого ученые наблюдали за участниками эксперимента, составил одиннадцать лет.

"Наблюдая за одинокими отцами, а их в нашем проекте было около девяти сотен человек, мы заметили, что многие из них придерживаются крайне нездорового образа жизни, то есть питаются вредной и жирной едой, а также не проявляют сколько-нибудь заметной физической активности. Все это, само-собой, самым негативным образом сказывается на их продолжительности жизни", — заключают исследователи, отмечая, что у далеких от ЗОЖ отцов-одиночек гораздо более высокая, чем у их сверстников, вероятность умереть от обострений болезней сердечно-сосудистой системы, например.