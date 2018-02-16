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Ученые засекли сигнал инопланетян из соседней галактики

Пятница, 16 Февраля 2018 09:14
Ученые засекли сигнал инопланетян из соседней галактики Фото из открытых источников

Галактика-сателлит Млечного Пути, Большое Магелланово облако, стала источником весьма странного сигнала, зафиксированного накануне учеными-астрономами. Речь идет о сигнале, в генерации которого явно участвовали довольно сложные органические соединения, не характерные для БМО.

 

"Дело в том, что Большое Магелланово облако представляет собой довольно примитивную галактику с точки зрения химического разнообразия. В ней, например, в целом очень мало тяжелых элементов. Что же касается сложной органики, то БМО — не самое первое место, где бы мы стали ее искать", — цитирует информационный ресурс ToDay News Ufa экспертов.

 

Но вернемся к сигналу. Он, как предполагают ученые, может быть свидетельством процесса зарождения комплексной органики.

 

Однако некоторые специалисты считают, что речь идет о сигнале инопланетян, зашифрованном под естественный космический фон. Если это так, то мы имеем дело с весьма продвинутой в технологическом плане инопланетной цивилизацией, способной манипулировать довольно тонкими процессами. Однако скорее всего загадочный органический сигнал является все-таки вполне естественным.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости Сигналы из космоса

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