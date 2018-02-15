Учёные объяснили, почему женщины стонут во время занятий любовью

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Ученые из Великобритании вплотную подобрались к пониманию природы стонов, издаваемых женщинами во время интимной близости. Оказалось, что стоны довольно редко связаны с удовольствием, получаемым женщинами от занятий любовью.

В мрачной реальности, которую решили исследовать британские социологи, установился не очень-то романтичный порядок вещей. Выяснилось, в частности, что женщины в основном стонут просто для того, чтобы хоть как-то приободрить своих партнеров.

"Ну, знаете, иногда он так пыхтит и потеет, что мне кажется, будто он вот-вот умрет. И если я буду лежать молча, то с ним точно что-нибудь случится в результате этих его попыток сделать мне хорошо", — говорит о своем бойфренде одна из опрошенных жительниц Туманного Альбиона.

И ладно бы она была одной такой. Ужасно, но нет — в чем-то подобном признались восемьдесят семь (!) процентов респонденток.

В общем, мужчинам стоит пересмотреть свое отношение к женским стонам во время любовных утех. Да-да, те душераздирающие стоны, которые вы принимаете за признак высшего наслаждения, могут оказаться всего лишь завуалированным криком: "Ну давай, ну заканчивай уже, ведь мы занимаемся этим уже полтора часа, а мне надо еще поспать перед работой".