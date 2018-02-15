Размножение людей в космосе затруднительно, доказали ученые

Космическая радиация и отсутствие гравитации — серьезные факторы, препятствующие жизни в космосе. Именно из-за них зачатие в условиях космоса видится ученым довольно затруднительным.
Зачатие в космосе? Но зачем? Ну, а как иначе колонизировать иные миры? Предполагается, что в отдаленном светлом будущем к чужим звездам и планетам устремятся огромные корабли с землянами, которые, чтобы не терять время зря, будут размножаться непосредственно в пути.
Но это, как необходимо отметить, весьма туманная перспектива. Потому что в данный момент ученые не могут вырастить в космосе даже какое-нибудь земноводное, что уж и говорить о человеке.
"Тритон, которого на Международной космической станции пытались вырастить из икринки, погиб, так как из-за микрогравитации в его организме нарушился процесс формирования цитоскелета. И так происходит каждый раз, когда в космосе хотят вырастить существо, сколько-нибудь более сложное, чем растение", — цитирует ученых информационный ресурс ToDay News Ufa.
Исследователи уверены, что в будущем все подобные проблемы будут успешно преодолены, то есть космическое пространство наконец-то будет освоено в полной мере.
Кипр – остров Любви, и нет ничего удивительного в том, что на острове много достопримечательностей, ...
Метрополитен Петербурга выпустил видео ко Дню всех влюбленных
В детстве, когда я слушал радио «Маяк», то думал: как они там в Петропавловске –Камчатском живут, если у них все время полночь
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.