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Размножение людей в космосе затруднительно, доказали ученые

Четверг, 15 Февраля 2018 09:14
Размножение людей в космосе затруднительно, доказали ученые Фото из открытых источников

Космическая радиация и отсутствие гравитации — серьезные факторы, препятствующие жизни в космосе. Именно из-за них зачатие в условиях космоса видится ученым довольно затруднительным.

 

Зачатие в космосе? Но зачем? Ну, а как иначе колонизировать иные миры? Предполагается, что в отдаленном светлом будущем к чужим звездам и планетам устремятся огромные корабли с землянами, которые, чтобы не терять время зря, будут размножаться непосредственно в пути.

 

Но это, как необходимо отметить, весьма туманная перспектива. Потому что в данный момент ученые не могут вырастить в космосе даже какое-нибудь земноводное, что уж и говорить о человеке.

 

"Тритон, которого на Международной космической станции пытались вырастить из икринки, погиб, так как из-за микрогравитации в его организме нарушился процесс формирования цитоскелета. И так происходит каждый раз, когда в космосе хотят вырастить существо, сколько-нибудь более сложное, чем растение", — цитирует ученых информационный ресурс ToDay News Ufa.

 

Исследователи уверены, что в будущем все подобные проблемы будут успешно преодолены, то есть космическое пространство наконец-то будет освоено в полной мере.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости космос

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