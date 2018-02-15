Размножение людей в космосе затруднительно, доказали ученые

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Космическая радиация и отсутствие гравитации — серьезные факторы, препятствующие жизни в космосе. Именно из-за них зачатие в условиях космоса видится ученым довольно затруднительным.

Зачатие в космосе? Но зачем? Ну, а как иначе колонизировать иные миры? Предполагается, что в отдаленном светлом будущем к чужим звездам и планетам устремятся огромные корабли с землянами, которые, чтобы не терять время зря, будут размножаться непосредственно в пути.

Но это, как необходимо отметить, весьма туманная перспектива. Потому что в данный момент ученые не могут вырастить в космосе даже какое-нибудь земноводное, что уж и говорить о человеке.

"Тритон, которого на Международной космической станции пытались вырастить из икринки, погиб, так как из-за микрогравитации в его организме нарушился процесс формирования цитоскелета. И так происходит каждый раз, когда в космосе хотят вырастить существо, сколько-нибудь более сложное, чем растение", — цитирует ученых информационный ресурс ToDay News Ufa.

Исследователи уверены, что в будущем все подобные проблемы будут успешно преодолены, то есть космическое пространство наконец-то будет освоено в полной мере.