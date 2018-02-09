Пятница 09 февраля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Наука» Ученые выяснили, от чего не помогает медитация

Ученые выяснили, от чего не помогает медитация

Пятница, 09 Февраля 2018 17:16
Ученые выяснили, от чего не помогает медитация Фото из открытых источников

Многие думают о медитации как о волшебстве, которое быстро может улучшить здоровье, внимание, настроение, память и в целом сделать человека лучше. Новое исследование задалось целью выяснить не ее благоприятное воздействие, а то, от чего она не помогает.

 

В исследовании выяснялось влияние медитации на различные аспекты жизни. В итоге было сделано заключение, что многие ставшие популярными эффекты медитации доказаны неубедительно, было найдено мало доказательств того, что она может помочь решить проблемы со здоровьем.

 

Подтвердилось лишь относительно положительное влияние медитации на сердечно-сосудистые заболевания и ее некоторый обезболивающий эффект. Согласно большинству исследований, люди, которые медитируют, чувствуют себя более просоциальными, по сравнению с теми, кто не занимался медитативной практикой.

 

В то же время медитация не улучшает социальную связанность человека, так что предыдущий вывод нельзя назвать однозначным. Несмотря на влияние медитации на чувства и эмоции, его можно назвать точечным (лишь на некоторые эмоции), слабым и не относящимся ко всем ста процентам медитирующих.

 

По мнению авторов исследования, популярность медитационных методов по-прежнему дает надежду на лучшее «я» и «лучшее восприятие мира» для многих. Стремление к самосовершенствованию практиков медитации и предвзятость исследователей оказывают большое влияние на результаты, касающиеся медитации, считают авторы исследования из Центра по продвижению поведенческой науки при Университете в Ковентри. 

Яндекс.Дзен

Филингер Татьяна Опубликовано в Наука   Теги Новости здоровье

Главное за сутки
Олимпийские атлеты из РФ приняли участие в параде спортсменов на церемонии открытия Олимпиаде Олимпийские атлеты из РФ приняли участие в параде спортсменов на церемонии открытия Олимпиаде Делегация российских олимпийских атлетов в составе 80 человек приняла участие в параде спортсменов, который проходит в ходе церемонии открытия зимних Олимпийских игр в южнокорейском городе Пхёнчхан. На церемонии открытия российские…
Украине придется покупать газ у России по максимуму‍ Украине придется покупать газ у России по максимуму‍ Украинский "Нафтогаз" может снова не выполнить обязательства, которые компания несет перед российской корпорацией "Газпром" по решению Стокгольмского арбитража. Речь идет о риске невыполнения условий, которые регулируют так называемый take-or-pay, то…
Правительство США вынуждено прекратить работу Правительство США вынуждено прекратить работу Американский конгресс разошелся, так и не утвердив бюджет. Федеральные ведомства в полночь (08:00 мск) автоматически приостановят работу, пишет РИА Новости. На сайте сената сообщается, что работа верхней палаты конгресса продолжится…

Читайте также
Российские космонавты неожиданно побили рекорд Российские космонавты неожиданно побили рекорд Члены экипажа МКС Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров невольно побили рекорд работы в российских скафандрах в открытом космосе. Они провели за пределами станции 8 часов 13 минут, до них наибольшее…
Ученые создали график идеального рабочего дня для продления жизни‍ Ученые создали график идеального рабочего дня для продления жизни‍ Ученые из Великобритании разработали идеальный, на их взгляд, распорядок дня современного человека. "Идеальный рабочий день", по словам экспертов, поможет максимально долго сохранять молодость, красоту и работоспособность. Идеальный распорядок стал одним…
Химики СПбГУ придумали, как укрепить корпуса кораблей и космических аппаратов Химики СПбГУ придумали, как укрепить корпуса кораблей и космических аппаратов Группа химиков Санкт-Петербургского государственного университета провела исследования и выявила катализаторы, которые при добавлении к силикону придают ему новые свойства: материал начинает светиться в темноте, а его термоустойчивость повышается до 320…
Ученые подсчитали время появления цветов Ученые подсчитали время появления цветов Британские и китайские ученые наконец определились со временем появления цветковых растений — пишет издание New Phytologist, по данным которого, цветы появились на Земле примерно сто - сто пятьдесят миллионов лет…
Фото
ТОП стран в которых самый хороший и благоприятный климат в мире ТОП стран в которых самый хороший и благоприятный климат в мире

Множество туристических фирм по всему свету предлагают свои услуги и говорят о самых лучших условиях...

Видео

 

Маск опубликовал видео со своей Tesla на орбите

Опрос

Как РФ ответить на публикацию "кремлевского доклада" США?

 

Анекдот дня

Родители с детства приучали меня к музыке, практически каждый день они просили исполнить марш "В свою комнату".

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Михаил Ланцман рассказал, как правильно выбрать профессию Михаил Ланцман рассказал, как правильно выбрать профессию
Генеральный директор образовательного центра LANCMAN SCHOOL по подготовке школьников к сдаче ЕГЭ и ОГЭ Михаил Маркович Ланцман в своем интервью рассказал о том, как важно вовремя определиться с профессией. Для того, чтобы успешно сдать единый государственный экзамен необходимо уделить особое внимание трем вещам: профессиональной ориентации,…
Центр косметологии Силуэт - гарант Вашей красоты Центр косметологии Силуэт - гарант Вашей красоты
Фотокосметологические манипуляции, косметологические процедуры и контурная пластика. Все эти и множество других специальных процедур восстановят здоровье и внешнюю красоту пациента. Обратившись в Центр косметологии по адресу Сущевский вал 16, каждый пациент получает комплексное исследование состояния организма и квалифицированную помощь врачей, младшего медицинского персонала. Специализированное оборудование…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE Все предложения (122)
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE от11990руб.
Цена от МегаФон
Планшеты
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.