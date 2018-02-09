Ученые выяснили, от чего не помогает медитация

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Многие думают о медитации как о волшебстве, которое быстро может улучшить здоровье, внимание, настроение, память и в целом сделать человека лучше. Новое исследование задалось целью выяснить не ее благоприятное воздействие, а то, от чего она не помогает.

В исследовании выяснялось влияние медитации на различные аспекты жизни. В итоге было сделано заключение, что многие ставшие популярными эффекты медитации доказаны неубедительно, было найдено мало доказательств того, что она может помочь решить проблемы со здоровьем.

Подтвердилось лишь относительно положительное влияние медитации на сердечно-сосудистые заболевания и ее некоторый обезболивающий эффект. Согласно большинству исследований, люди, которые медитируют, чувствуют себя более просоциальными, по сравнению с теми, кто не занимался медитативной практикой.

В то же время медитация не улучшает социальную связанность человека, так что предыдущий вывод нельзя назвать однозначным. Несмотря на влияние медитации на чувства и эмоции, его можно назвать точечным (лишь на некоторые эмоции), слабым и не относящимся ко всем ста процентам медитирующих.

По мнению авторов исследования, популярность медитационных методов по-прежнему дает надежду на лучшее «я» и «лучшее восприятие мира» для многих. Стремление к самосовершенствованию практиков медитации и предвзятость исследователей оказывают большое влияние на результаты, касающиеся медитации, считают авторы исследования из Центра по продвижению поведенческой науки при Университете в Ковентри.

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