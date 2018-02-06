Вторник 06 февраля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Наука» Ученые бьют тревогу: Малый ледниковый период грозит человечеству

Ученые бьют тревогу: Малый ледниковый период грозит человечеству

Вторник, 06 Февраля 2018 16:10
Ученые бьют тревогу: Малый ледниковый период грозит человечеству Фото из открытых источников

Ученые утверждают, что глобальное потепление и глобальное похолодание (ледниковый период) сменяют друг друга довольно часто. Климат планеты Земля не отличается стабильностью, поэтому теплой зимой и холодным летом современных людей уже не удивить. 

 

Экологи зафиксировали постепенный рост температуры на нашей планете. Кто-то утверждает, что это результат деятельности человека, остальные, наоборот, уверены, что Земля просто входит в свой новый цикл и потепление закономерно. 

 

Как сообщает эксперт ToDay News Ufa, за последние тысячелетие ученые зафиксировали в Евразии два малых ледниковых периода и две эпохи потепления. Теплая погода держалась в X-XIII веках и в XVI веке, холодная в XIV-XV и в XVII-XIX. В XX веке началось постепенное потепление, которое мы наблюдаем до сих пор. Эксперт уверен, что к концу XXI века потепление пойдет на спад, а в начале XXII может начаться очередной малый ледниковый период.

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Наука   Теги Новости Наука

Главное за сутки
Тело погибшего в Сирии пилота Романа Филипова доставили в Россию Тело погибшего в Сирии пилота Романа Филипова доставили в Россию Тело погибшего в Сирии пилота Су-25 Романа Филипова доставили в Россию. Об этом сообщает Минобороны. Тело майора удалось вернуть благодаря действиям военной разведки и турецких сил. Церемония погребения с отданием…
В США заявили об ответственности России за химатаки в Сирии В США заявили об ответственности России за химатаки в Сирии В Госдепе США выразили обеспокоенность сообщениями о «продолжающихся химических атаках со стороны сирийского режима» и возложили ответственность на Россию. Об этом в твиттере сообщила официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт. «Мы…
Недопуск на Олимпиаду оспорили в судах более 30 российских спортсменов Недопуск на Олимпиаду оспорили в судах более 30 российских спортсменов 32 российских спортсмена подали апелляции в Федеральный суд Швейцарии и Спортивный арбитражный суд (CAS) относительно недопуска на ОИ 2018 года. Об этом на 132-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) сообщил…

Читайте также
Психологи выяснили, что о людях говорят их слова-паразиты Психологи выяснили, что о людях говорят их слова-паразиты Анализируя слова-паразиты, присутствующие в речи собеседника, можно довольно точно определить его скрытые намерения или эмоциональное состояние — говорят психологи. Специалисты отмечают, что речь идет о словах-паразитах, которые не являются данью…
«Синее кровавое суперлуние»: Кто увидит невиданное зрелище и чего нужно опасаться «Синее кровавое суперлуние»: Кто увидит невиданное зрелище и чего нужно опасаться Интересующиеся астрономией граждане готовятся к суперлунию, которое можно будет наблюдать сегодня вечером. Естественный спутник Земли приблизится к нам на минимальное расстояние, а затем приобретет синеватый оттенок вместо обычного для последних…
Ученые: В будущем человечество может перейти на вегетарианскую пищу‍ Ученые: В будущем человечество может перейти на вегетарианскую пищу‍ Мечты о тотальном переходе человечества на вегетарианство, присутствующие в головах у отдельных отказавшихся от мяса граждан, пока что довольно далеки от реальности — говорят эксперты, рассуждая о здоровом питании. "Люди…
Почему люди умеют делать что-либо «на автомате», рассказали ученые Почему люди умеют делать что-либо «на автомате», рассказали ученые Почему люди умеют делать что-либо «на автомате», рассказали ученые. Как мозг бессознательно управляет автоматизированными навыками? Как происходит, что вы начинаете ехать на велосипеде, совершенно не задумываясь об этом, а если…
Фото
Невероятная долина шаров в Казахстане Невероятная долина шаров в Казахстане

Почти три столетия ученые не могут найти четкое объяснение появления этого неординарного места в Каз...

Видео

 

В Китае замерз тридцатиметровый водопад‍

Опрос

Как РФ ответить на публикацию "кремлевского доклада" США?

 

Анекдот дня

- Дорогой, а если бы я ушла к другому в обмен на миллион долларов, ты бы согласился?

- Ну, если можно платить в рассрочку - то ДА, КОНЕЧНО!

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Михаил Ланцман рассказал, как правильно выбрать профессию Михаил Ланцман рассказал, как правильно выбрать профессию
Генеральный директор образовательного центра LANCMAN SCHOOL по подготовке школьников к сдаче ЕГЭ и ОГЭ Михаил Маркович Ланцман в своем интервью рассказал о том, как важно вовремя определиться с профессией. Для того, чтобы успешно сдать единый государственный экзамен необходимо уделить особое внимание трем вещам: профессиональной ориентации,…
Центр косметологии Силуэт - гарант Вашей красоты Центр косметологии Силуэт - гарант Вашей красоты
Фотокосметологические манипуляции, косметологические процедуры и контурная пластика. Все эти и множество других специальных процедур восстановят здоровье и внешнюю красоту пациента. Обратившись в Центр косметологии по адресу Сущевский вал 16, каждый пациент получает комплексное исследование состояния организма и квалифицированную помощь врачей, младшего медицинского персонала. Специализированное оборудование…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
BenQ XL2411Z Всего предложений:(13)
BenQ XL2411Z от21403руб.
Цена от Орион Ресурс
ASUS VB199TL Все предложения (20)
ASUS VB199TL от11603руб.
Цена от Орион Ресурс
Philips 243V5LSB Все предложения (34)
Philips 243V5LSB от8230руб.
Цена от Cenam.net
Мониторы
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.