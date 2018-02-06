Ученые бьют тревогу: Малый ледниковый период грозит человечеству

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Ученые утверждают, что глобальное потепление и глобальное похолодание (ледниковый период) сменяют друг друга довольно часто. Климат планеты Земля не отличается стабильностью, поэтому теплой зимой и холодным летом современных людей уже не удивить.

Экологи зафиксировали постепенный рост температуры на нашей планете. Кто-то утверждает, что это результат деятельности человека, остальные, наоборот, уверены, что Земля просто входит в свой новый цикл и потепление закономерно.

Как сообщает эксперт ToDay News Ufa, за последние тысячелетие ученые зафиксировали в Евразии два малых ледниковых периода и две эпохи потепления. Теплая погода держалась в X-XIII веках и в XVI веке, холодная в XIV-XV и в XVII-XIX. В XX веке началось постепенное потепление, которое мы наблюдаем до сих пор. Эксперт уверен, что к концу XXI века потепление пойдет на спад, а в начале XXII может начаться очередной малый ледниковый период.