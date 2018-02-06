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Ученые рассказали о разрушении озонового слоя над мегаполисами

Вторник, 06 Февраля 2018 15:01
Ученые рассказали о разрушении озонового слоя над мегаполисами Фото из открытых источников

Считается, что проблема озоновых дыр была побеждена принятием Монреальского протокола, а атмосфере нашей планеты уже не грозит опасное снижение концентрации озона. И действительно — озоновые дыры, которые еще недавно нависали над полярными областями планеты, стали затягиваться. Однако выяснилось, что снижение концентрации озона может происходить не только над полюсами.

 

Ученые обратили внимание на довольно тревожный факт, который заключается в появлении озоновых дыр над большими городами, расположенными в умеренных и тропических широтах.

 

"Мы видим, что концентрация озона над мегаполисами активно снижается. Чем это обусловлено — пока что неясно, но причины, как мы предполагаем, могут быть гораздо более комплексными, чем использование опасных для озонового слоя веществ в промышленности", — говорят ученые.

 

По словам специалистов, одной из причин образования озоновых дыр над мегаполисами может быть изменение циркуляции воздушных масс, спровоцированное антропогенными факторами.

 

В общем, проблема озоновых дыр оказалась намного более сложной, чем было принято считать. В данный момент ученые даже приблизительно не знают, как нормализовать ситуацию.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости Озоновый слой

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