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Глава проекта Mars One назвал дату основания колонии на Марсе

Вторник, 06 Февраля 2018 14:38
Глава проекта Mars One назвал дату основания колонии на Марсе Фото из открытых источников

Когда амбициозный проект Mars One еще только задумывался, то предполагалось, что покорение Красной планеты в его рамках начнется в 2012 году. Затем срок несколько сдвинули, пообещав начать в 2024. Потом произошло еще несколько переносов и вот теперь руководитель проекта, изобретатель и бизнесмен из Голландии Бас Лансдорп, назвал новую дату.

 

Mars One, по словам Лансдорпа, стартует в 2032 году. К этому времени на поверхности четвертой планеты Солнечной системы появится колония, населенная прибывшими с Земли астронавтами. Которым предстоит плодиться и размножаться, приближая тот день, когда Марс станет вторым полноценным домом человечества.

 

"Мы практически уладили все вопросы с финансированием, поэтому появление стационарной колонии на Марсе теперь является исключительно делом времени. Следующий этап проекта стартует в 2019 году — мы приступим к очередному отбору колонистов, в рамках которого из сотни существующих претендентов останется сорок человек", — рассказывает Бас Лансдорп в интервью изданию Khaleej Times.

 

Предполагается, что в 2032 году на Марс прибудут четыре человека — две женщины и двое мужчин. Через два года к ним присоединится следующая партия колонистов, еще через два — еще одна, и так далее.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости Марс

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