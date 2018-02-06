Глава проекта Mars One назвал дату основания колонии на Марсе

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Когда амбициозный проект Mars One еще только задумывался, то предполагалось, что покорение Красной планеты в его рамках начнется в 2012 году. Затем срок несколько сдвинули, пообещав начать в 2024. Потом произошло еще несколько переносов и вот теперь руководитель проекта, изобретатель и бизнесмен из Голландии Бас Лансдорп, назвал новую дату.

Mars One, по словам Лансдорпа, стартует в 2032 году. К этому времени на поверхности четвертой планеты Солнечной системы появится колония, населенная прибывшими с Земли астронавтами. Которым предстоит плодиться и размножаться, приближая тот день, когда Марс станет вторым полноценным домом человечества.

"Мы практически уладили все вопросы с финансированием, поэтому появление стационарной колонии на Марсе теперь является исключительно делом времени. Следующий этап проекта стартует в 2019 году — мы приступим к очередному отбору колонистов, в рамках которого из сотни существующих претендентов останется сорок человек", — рассказывает Бас Лансдорп в интервью изданию Khaleej Times.

Предполагается, что в 2032 году на Марс прибудут четыре человека — две женщины и двое мужчин. Через два года к ним присоединится следующая партия колонистов, еще через два — еще одна, и так далее.