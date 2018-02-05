Молодые ученые НИТУ «МИСиС» удостоены Премии правительства Москвы

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Сразу две группы молодых ученых НИТУ «МИСиС» стали лауреатами Премии правительства Москвы за 2017 год, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today.

В номинации «Энергоэффективность и энергосбережение» премию получили сотрудник лаборатории «Функциональные низкоразмерные структуры» к.т.н. Александр Быков и аспирант кафедры полупроводниковой электроники и физики полупроводников Ксения Кузьмина (фото) за работу «Разработка и исследование радиационно-стимулированных элементов питания повышенного срока службы». Как пояснили авторы работы, они создали высокоэффективный преобразователь ионизирующего излучения в электроэнергию, который позволяет улучшить выходные параметры на 10-20%, в зависимости от технологического исполнения, и со сроком службы не менее 20 лет.

На основании этой разработки уже создан прототип генератора электроэнергии, который может работать в диапазоне температур от -100 до +150°С больше 20 лет, удерживая напряжение на электродах 10 В, а частоту переменного тока на уровне 50 Гц.

В номинации «Передовые промышленные технологии» награды удостоены научные сотрудники научно-учебного центра самораспространяющегося высокотемпературного синтеза МИСиС-ИСМАН к.т.н. Дарья Сидоренко и к.т.н. Павел Логинов (фото). Они получили премию за работу «Разработка режущего алмазного инструмента нового поколения с наномодифицированной связкой и гибридным рабочим слоем». Как пояснили авторы работы, им удалось создать импортозамещающую технологию получения связки для алмазоносного слоя. Технология подразумевает переход от химических методов получения порошковых смесей к механическим, что позволило уменьшить себестоимость связок и одновременно увеличить износостойкость режущего инструмента.

Размер премии 2017 года составил один миллион рублей в каждой номинации.

Вручение состоится 5 февраля 2018 года в Государственном Кремлевском Дворце.