Ученые подсчитали время появления цветов

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Британские и китайские ученые наконец определились со временем появления цветковых растений — пишет издание New Phytologist, по данным которого, цветы появились на Земле примерно сто - сто пятьдесят миллионов лет назад, то есть в первой половине мелового периода.

До недавнего времени у официальной науки не было единой точки зрения на время появления цветов. Палеонтологические данные, в частности, указывали на то, что цветковые растения достаточно молоды, то есть предполагалось, что они появились ближе к концу мела, когда насекомые-опылители получили достаточное распространение.

А вот молекулярные методы исследования говорили о том, что цветы появились несколько раньше, чем согласно палеонтологическим данным.

Теперь, когда ученые из Великобритании и Китайской Народной Республики объединились для проведения масштабного генетического анализа, выяснилось, что цветковые растения появились ближе к началу мелового периода.

"Мы проанализировали восемьдесят три гена шести с половиной сотен видов растений и можем говорить наверняка, что цветы появились в первой половине мела, то есть 100-150 млн лет назад", — заключают ученые.