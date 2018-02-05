Ученые подсчитали время появления цветов

Британские и китайские ученые наконец определились со временем появления цветковых растений — пишет издание New Phytologist, по данным которого, цветы появились на Земле примерно сто - сто пятьдесят миллионов лет назад, то есть в первой половине мелового периода.
До недавнего времени у официальной науки не было единой точки зрения на время появления цветов. Палеонтологические данные, в частности, указывали на то, что цветковые растения достаточно молоды, то есть предполагалось, что они появились ближе к концу мела, когда насекомые-опылители получили достаточное распространение.
А вот молекулярные методы исследования говорили о том, что цветы появились несколько раньше, чем согласно палеонтологическим данным.
Теперь, когда ученые из Великобритании и Китайской Народной Республики объединились для проведения масштабного генетического анализа, выяснилось, что цветковые растения появились ближе к началу мелового периода.
"Мы проанализировали восемьдесят три гена шести с половиной сотен видов растений и можем говорить наверняка, что цветы появились в первой половине мела, то есть 100-150 млн лет назад", — заключают ученые.
Увы, многие виды животных стремительно идут к вымиранию. Основная причина — хозяйственная и промышле...
В Китае замерз тридцатиметровый водопад
- Дорогой, а если бы я ушла к другому в обмен на миллион долларов, ты бы согласился?
- Ну, если можно платить в рассрочку - то ДА, КОНЕЧНО!
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.