Россия делает новые шаги в освоении Луны и Марса

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Глава России Владимир Путин одобрил проект ракеты, которая в перспективе позволит нашей стране стать ведущей космической державой и покорить, в частности, Луну и Марс. Материал, посвященный сверхтяжелому носителю "Союз-5", опубликовало Федеральное агентство новостей

По словам гендиректора Роскосмоса Игоря Комарова, ракета-носитель сверхтяжелого типа "Союз-5" сможет использоваться для доставки грузов, например, на Луну. Кроме того, ничего не мешает использовать эту ракету для вывода в космическое пространство аппаратов, предназначенных для покорения других планет Солнечной системы.

Запускать новую ракету будут с космодрома Восточный, где специально для "Союза-5" строится ракетный комплекс сверхтяжелого класса. На первом этапе строительства, который рассчитан на этот и следующий годы, будет создан эскизный проект. Финальная ракета, таким образом, будет создана в рамках Федеральной космической программы на 2016-2025 годы.

Если проект "Союз-5" будет реализован успешно, отмечают компетентные специалисты, российскую космонавтику ждет невероятно перспективное будущее. Россия, в частности, сможет создать окололунную станцию, а также базы на Луне и Марсе.