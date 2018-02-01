Четверг 01 февраля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Наука» Ученые хотят продлить подростковый возраст до 24 лет

Ученые хотят продлить подростковый возраст до 24 лет

Четверг, 01 Февраля 2018 12:19
Ученые хотят продлить подростковый возраст до 24 лет Фото из открытых источников

Постиндустриальная экономика и тотальная информатизация привели к тому, что молодым людям необходимо тратить большое количество времени для того, чтобы получить хоть сколько-нибудь конкурентоспособное образование. Как следствие — сдвигаются сроки, когда молодые люди могут брать на себя социальные роли, свойственные полностью зрелым личностям.

 

Все это, как считают ученые из Австралии, ведет к фактическому сдвигу границ подросткового возраста, который, при этом, никак не зафиксирован законодательно. Проще говоря — современные, например, двадцатилетние люди, представляют собой, как правило, подростков, в то время как законодательно они уже взрослые.

 

Это несоответствие, по словам сотрудников Университета Мельбурна, нужно исправлять, потому что оно ведет к довольно вредным для социума последствиям. Подростковый возраст, соответственно, нужно расширить хотя бы до 24 лет.

 

"В Британии живут почти три с половиной миллиона людей возрастом от двадцати до тридцати четырех лет, которые делят крышу с родителями. Двадцать лет назад их было почти на миллион меньше. При этом, постоянно растет средний возраст вступления в брак — в 1973 году он был меньше на восемь лет. Современные британцы предпочитают вступать в брак не раньше тридцати", — говорит Сусан Сойер из Университета Мельбурна.

 

Еще один довод в пользу сдвига верхней границы подросткового возраста — биологический. Современная наука говорит о том, что отделы мозга, отвечающие за личностные качества, развиваются до 25 лет.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости Подростковый возраст

Главное за сутки
России вернули победу на Олимпиаде в Сочи России вернули победу на Олимпиаде в Сочи Апелляции двадцати восьми российских атлетов, у которых по решению Международного олимпийского комитета были отобраны медали Олимпиады в Сочи, были удовлетворены Спортивным арбитражным судом (CAS). Теперь оправданные судом российские спортсмены не…
В Польше приняли закон, предусматривающий наказание за обвинения поляков в Холокосте В Польше приняли закон, предусматривающий наказание за обвинения поляков в Холокосте Сенат Польши принял поправки к закону об Институте национальной памяти Польши, которые вводят наказание за использование формулировки "польские лагеря смерти" и распространение других фактов об участии поляков в Холокосте, которые…
Американцы провалили испытания противоракеты Американцы провалили испытания противоракеты Второй тест подряд испытания системы ПРО США Aegis Ashore Missile Defense Test Complex (AAMDTC) потерпел неудачу, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в Вашингтоне. Ракета SM-3 Block IIA, стартовавшая…

Читайте также
Названо неожиданное влияние мужских носков на женщин Названо неожиданное влияние мужских носков на женщин Мужские носки воздействуют на женский организм гораздо в более заметной степени, чем можно предположить даже в самых смелых фантазиях — говорят ученые, исследовавшие неожиданную роль мужских носков в женской жизни.…
В Китае ученые впервые клонировали обезьян по «методу овцы Долли»‍ В Китае ученые впервые клонировали обезьян по «методу овцы Долли»‍ Китайские генетики использовали метод переноса ядра соматической клетки для клонирования обезьян. Этим же методом, если что, в свое время клонировали ставшую знаменитой овцу Долли. Сотрудники Китайской академии наук говорят, что…
Вспышки на Солнце влияют на похолодание на Земле, заявили ученые Вспышки на Солнце влияют на похолодание на Земле, заявили ученые Экстремальные холода, которые мы переживаем прямо сейчас, могут быть связаны в том числе и с солнечными вспышками — говорят авторитетные климатологи, рассуждая о причинах похолодания. "Всем очевидно, что Солнце, как…
Ученые: Годовалые дети одинаково хорошо понимают все языки Ученые: Годовалые дети одинаково хорошо понимают все языки Годовалые дети могут распознавать в незнакомом им языке его основную суть — то есть они понимают, что перед ними средство коммуникации. Исследование, посвященное крайне интересным языковым способностям маленьких детей, появилось…
Фото
Невероятное кипящее озеро в Доминике Невероятное кипящее озеро в Доминике

Многие путают Доминиканскую Республику с Содружеством Доминика. Эти два государства расположены в Ка...

Видео

 

Чеченцы наехали на Собчак: "Вали отсюда!"

Опрос

Как вы относитесь к запрету МОК на использование спортсменами символики РФ на ОИ?

 

Анекдот дня

Артиллерия наших сирийских партнеров обстреляла конвой наших турецких партнеров.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Центр косметологии Силуэт - гарант Вашей красоты Центр косметологии Силуэт - гарант Вашей красоты
Фотокосметологические манипуляции, косметологические процедуры и контурная пластика. Все эти и множество других специальных процедур восстановят здоровье и внешнюю красоту пациента. Обратившись в Центр косметологии по адресу Сущевский вал 16, каждый пациент получает комплексное исследование состояния организма и квалифицированную помощь врачей, младшего медицинского персонала. Специализированное оборудование…
Как сдать ЕГЭ на 100 баллов? Рассказывает Михаил Ланцман Как сдать ЕГЭ на 100 баллов? Рассказывает Михаил Ланцман
Пожалуй, можно без преувеличения сказать, что 99,9% современных школьников стремится успешно сдать Единый государственный экзамен. При этом, они хотят не просто сдать его, а набрать более 80 баллов из 100 возможных. Это поможет поступить в институт или университет своей мечты на лучшую специальность. Фактически все…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) Всего предложений:(13)
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) от19990руб.
Цена от Fotosklad.ru. Казань
ASUS X205TA-FD015BS Все предложения (25)
ASUS X205TA-FD015BS от15990руб.
Цена от Евросеть. Хабаровск
3Q Clutch EN8901N Все предложения (1)
3Q Clutch EN8901N от8980руб.
Цена от Rucenka
Ноутбуки
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.