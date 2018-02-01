Ученые хотят продлить подростковый возраст до 24 лет

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Постиндустриальная экономика и тотальная информатизация привели к тому, что молодым людям необходимо тратить большое количество времени для того, чтобы получить хоть сколько-нибудь конкурентоспособное образование. Как следствие — сдвигаются сроки, когда молодые люди могут брать на себя социальные роли, свойственные полностью зрелым личностям.

Все это, как считают ученые из Австралии, ведет к фактическому сдвигу границ подросткового возраста, который, при этом, никак не зафиксирован законодательно. Проще говоря — современные, например, двадцатилетние люди, представляют собой, как правило, подростков, в то время как законодательно они уже взрослые.

Это несоответствие, по словам сотрудников Университета Мельбурна, нужно исправлять, потому что оно ведет к довольно вредным для социума последствиям. Подростковый возраст, соответственно, нужно расширить хотя бы до 24 лет.

"В Британии живут почти три с половиной миллиона людей возрастом от двадцати до тридцати четырех лет, которые делят крышу с родителями. Двадцать лет назад их было почти на миллион меньше. При этом, постоянно растет средний возраст вступления в брак — в 1973 году он был меньше на восемь лет. Современные британцы предпочитают вступать в брак не раньше тридцати", — говорит Сусан Сойер из Университета Мельбурна.

Еще один довод в пользу сдвига верхней границы подросткового возраста — биологический. Современная наука говорит о том, что отделы мозга, отвечающие за личностные качества, развиваются до 25 лет.