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Психологи выяснили, что о людях говорят их слова-паразиты

Четверг, 01 Февраля 2018 12:03
Психологи выяснили, что о людях говорят их слова-паразиты Фото из открытых источников

Анализируя слова-паразиты, присутствующие в речи собеседника, можно довольно точно определить его скрытые намерения или эмоциональное состояние — говорят психологи.

 

Специалисты отмечают, что речь идет о словах-паразитах, которые не являются данью моде или желанием выделиться из толпы. То есть, подразумеваются обыкновенные опорные слова, которые сами по себе не несут какой-либо смысловой нагрузки, однако в том или ином контексте позволяют делать интересные выводы.

 

«Фразы "как сказать-то", "так сказать" и подобные — это, очевидно, свидетельства неуверенности собеседника. Говоря подобные фразы, он как бы оставляет себе путь для отступления. Это же справедливо и для "как бы". Такая фраза говорит еще и о некомпетентности», — рассказывает Ася Кузьмина, детский психолог.

 

Люди, которые через каждое слово произносят "просто" — слишком привязаны к мнению окружающих. Любители говорить "типа того" — склонны к навязыванию своего мнения другим людям. Вспыльчивые люди постоянно произносят "короче".

 

Постоянное "вообще-то" является признаком того, что перед вами человек, ставящий собственную точку зрения на первое место. И это лишь часть примеров, которых на самом деле гораздо больше.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости психологи

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