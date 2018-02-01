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Почему люди умеют делать что-либо «на автомате», рассказали ученые. Как мозг бессознательно управляет автоматизированными навыками? Как происходит, что вы начинаете ехать на велосипеде, совершенно не задумываясь об этом, а если задумаетесь, то это, наоборот, остановит процесс, из-за возникновения «паралича из-за анализа». То же самое относится ко всем автоматическим действиям, которым вы однажды научились, например, слепой печати, вождению авто. Оказывается, все дело в мозжечке.

Новое исследование связывает неявное обучение и боковые области мозжечка. Конкретные области мозжечка являются ключевыми для неявной памяти и играют важную роль в приобретении автоматизированных навыков. Недавнее исследование обнаружило связь между процедурной (неявной) памятью и мозжечком.

Эти результаты были опубликованы в журнале PLoS ONE. Выполнение мозговых операций гораздо больше зависит от неявной /процедурной памяти, чем явной/декларативной памяти. Чтобы избежать «паралича из-за анализа» в каких-либо действиях, нужно сделать это действие более автоматизированным (мозжечковым) и менее интеллектуальным. То есть нужно много раз повторить его, «до автоматизма».

Пока неизвестно, что именно делает мозжечок в таких процессах, но что бы он ни делал, это эффективно, отмечают ученые. Большая часть имеющихся знаний о функции мозжечка основывается на наблюдении атипичной мозжечковой структуры или дисфункции, вызванной травмой или болезнью, и последующей документацией об изменениях в обучении и поведении.

Основываясь на наблюдении пациентов с мозжечковыми поражениями и других данных о мозжечке, возникла идея, что автоматизированное обучение и неявная память привязаны к мозговой структуре. Исследование было сосредоточено на индивидуумах, пострадавших от мышечной дистрофии Дюшенна без умственной неполноценности.

Их данные сравнивались с данными здоровых детей. Исследователи тестировали 32 «детей Дюшенна» и 37 детей из контрольной группы, и первая показала снижение скорости неявного обучения, даже при отсутствии глобальной интеллектуальной инвалидности. Исходя из этого дефицит неявного обучения у детей с нормальными умственными способностями, можно интерпретировать как сигнал о дисфункции мозжечка.

По мнению авторов, специалистов из детской больницы Рима Bambino Ges Hospital, неявное обучение страдает при поражении мозжечка. Была доказана его существенная роль при дефиците неявного обучения у детей с приобретенным неврологическим заболеванием. Он играет важную роль в обнаружении и распознавании последовательности событий и в приобретении и автоматизации новых когнитивных процедур.