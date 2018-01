Ученые рассказали, почему люди доверяют незнакомцам

Фото из открытых источников

Почему люди доверяют одним незнакомцам и не доверяют другим? Факторов множество, однако одним из ключевых оказался довольно неожиданный — люди склонны доверять тем незнакомцам, которые похожи на их знакомых.

Такие выводы сделали ученые из Соединенных Штатов Америки, опубликовавшие результаты соответствующего исследования на страницах научного издания Proceedings of the National Academy of Sciences.

В рамках исследования сотрудники Нью-Йоркского университета провели довольно комплексный эксперимент, поучаствовать в котором предложили почти сотне добровольцев.

Участникам опыта необходимо было решить, кому из представленных на фотографиях гипотетических партнеров можно передавать деньги, которые в итоге могли либо удвоиться, либо, если попался нечестный партнер, исчезнуть.

Это на первом этапе эксперимента. А на втором среди гипотетических партнеров появлялись новые лица, которые на самом деле были все теми же, но модифицированными при помощи компьютерной графики. Выяснилось, что подопытные в большей степени доверяли людям, похожим на тех, с которыми у них было успешное взаимодействие на первом этапе опыта.