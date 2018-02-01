Четверг 01 февраля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Наука» Ученые рассказали, почему люди доверяют незнакомцам

Ученые рассказали, почему люди доверяют незнакомцам

Среда, 31 Января 2018 14:05
Ученые рассказали, почему люди доверяют незнакомцам Фото из открытых источников

Почему люди доверяют одним незнакомцам и не доверяют другим? Факторов множество, однако одним из ключевых оказался довольно неожиданный — люди склонны доверять тем незнакомцам, которые похожи на их знакомых.

 

Такие выводы сделали ученые из Соединенных Штатов Америки, опубликовавшие результаты соответствующего исследования на страницах научного издания Proceedings of the National Academy of Sciences.

 

В рамках исследования сотрудники Нью-Йоркского университета провели довольно комплексный эксперимент, поучаствовать в котором предложили почти сотне добровольцев.

 

Участникам опыта необходимо было решить, кому из представленных на фотографиях гипотетических партнеров можно передавать деньги, которые в итоге могли либо удвоиться, либо, если попался нечестный партнер, исчезнуть.

 

Это на первом этапе эксперимента. А на втором среди гипотетических партнеров появлялись новые лица, которые на самом деле были все теми же, но модифицированными при помощи компьютерной графики. Выяснилось, что подопытные в большей степени доверяли людям, похожим на тех, с которыми у них было успешное взаимодействие на первом этапе опыта.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости Доверие

Главное за сутки
Стрельба в московском бизнес-центре: Жертва есть, преступника нет Стрельба в московском бизнес-центре: Жертва есть, преступника нет В столичном бизнес-центре "Святогор" на улице Летниковская произошла стрельба. Об этом рассказали в пресс-службе столичного МВД. Как рассказали в ведомстве, неизвестный, предположительно из огнестрельного оружия, ранил предпринимателя 1974 года рождения…
Опубликовано видео перехвата разведывательного самолета США у берегов Крыма Опубликовано видео перехвата разведывательного самолета США у берегов Крыма Военно-морские силы США опубликовали видеоролик перехвата российским истребителем Су-27 разведывательного самолета США у берегов Крыма (смотрите виде ниже). На видео видно как истребитель подлетает к американскому EP-3E Aries II к…
Трамп: РФ и КНР соперники, которые бросают вызов интересам и ценностям США Трамп: РФ и КНР соперники, которые бросают вызов интересам и ценностям США Россия и Китай являются на данном этапе соперниками США, бросающими вызов американским интересам, экономике и американским ценностям. Об этом заявил президент Дональд Трамп, выступая со своим первым ежегодным посланием Конгрессу…

Читайте также
Названо неожиданное влияние мужских носков на женщин Названо неожиданное влияние мужских носков на женщин Мужские носки воздействуют на женский организм гораздо в более заметной степени, чем можно предположить даже в самых смелых фантазиях — говорят ученые, исследовавшие неожиданную роль мужских носков в женской жизни.…
В Китае ученые впервые клонировали обезьян по «методу овцы Долли»‍ В Китае ученые впервые клонировали обезьян по «методу овцы Долли»‍ Китайские генетики использовали метод переноса ядра соматической клетки для клонирования обезьян. Этим же методом, если что, в свое время клонировали ставшую знаменитой овцу Долли. Сотрудники Китайской академии наук говорят, что…
Ученые назвали причину преждевременного старения Ученые назвали причину преждевременного старения Преждевременное старение может провоцироваться загрязнением окружающей среды — заявляют ученые из Соединенных Штатов Америки, подтверждающие свои слова результатами комплексного исследования, которое проводилось в Китае. Ученые изучили теломеры людей, проживавших в…
Сколько пальцев у лошади, выяснили ученые Сколько пальцев у лошади, выяснили ученые Сколько пальцев у лошадей? Ответ на этот, казалось бы, простой вопрос, знают далеко не все иппологи. Считается, что у лошадей всего по одному пальцу на каждой конечности, однако на самом…
Фото
Почему китайцы живут в ямах? Почему китайцы живут в ямах?

Ну ладно, сейчас конечно живут очень немногие китайцы, это уже больше туристическая достопримечатель...

Видео

 

Чеченцы наехали на Собчак: "Вали отсюда!"

Опрос

Как вы относитесь к запрету МОК на использование спортсменами символики РФ на ОИ?

 

Анекдот дня

- А что, отец, коммунисты в вашем городе есть?

- Кому и Грудинин коммунист.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Центр косметологии Силуэт - гарант Вашей красоты Центр косметологии Силуэт - гарант Вашей красоты
Фотокосметологические манипуляции, косметологические процедуры и контурная пластика. Все эти и множество других специальных процедур восстановят здоровье и внешнюю красоту пациента. Обратившись в Центр косметологии по адресу Сущевский вал 16, каждый пациент получает комплексное исследование состояния организма и квалифицированную помощь врачей, младшего медицинского персонала. Специализированное оборудование…
Как сдать ЕГЭ на 100 баллов? Рассказывает Михаил Ланцман Как сдать ЕГЭ на 100 баллов? Рассказывает Михаил Ланцман
Пожалуй, можно без преувеличения сказать, что 99,9% современных школьников стремится успешно сдать Единый государственный экзамен. При этом, они хотят не просто сдать его, а набрать более 80 баллов из 100 возможных. Это поможет поступить в институт или университет своей мечты на лучшую специальность. Фактически все…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE Все предложения (122)
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE от11990руб.
Цена от МегаФон
Планшеты
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.