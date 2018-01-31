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«Синее кровавое суперлуние»: Кто увидит невиданное зрелище и чего нужно опасаться

Среда, 31 Января 2018 12:55
«Синее кровавое суперлуние»: Кто увидит невиданное зрелище и чего нужно опасаться Фото из открытых источников

Интересующиеся астрономией граждане готовятся к суперлунию, которое можно будет наблюдать сегодня вечером. Естественный спутник Земли приблизится к нам на минимальное расстояние, а затем приобретет синеватый оттенок вместо обычного для последних дней кроваво-красного.

 

Что вообще такое суперлуние? Это, по словам астрономов, довольно заурядное природное явление, которое происходит регулярно. Так что в целом — ничего необычного в суперлунии нет. То есть, к концу света, например, готовиться не стоит. Да и вообще — все слухи о связи между суперлуниями и какими-то катастрофами — просто страшные сказки.

 

"Суперлуние — это приближение Луны на минимальное расстояние. То есть, во время суперлуния наш естественный спутник удален от нас на триста пятьдесят восемь тысяч километров. Но не стоит думать, что Луна во время суперлуния становится сколько-нибудь больше. Она-то становится, но вы никогда не сможете зафиксировать разницу на глаз. То есть, это как смотреть на двух слонов, один из которых выше другого на сантиметр, с расстояния в километр", — говорят ученые.

 

Почему Луна во время суперлуния синяя или кровавая? Цвет Луны зависит от фиксируемого в конкретный момент времени состава земной атмосферы. Так что она может быть хоть зеленовато-фиолетовой (если, например, правительство распылит боевой отравляющий газ). Так уж получилось, что в данный момент состав атмосферы способствует окрашиванию Луны в кровавый или синеватый цвет.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости Луна

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