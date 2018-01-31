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NASA планирует кормить астронавтов едой из фекалий

Вторник, 30 Января 2018 13:43
NASA планирует кормить астронавтов едой из фекалий Фото из открытых источников

Ученые из NASA планируют накормить астронавтов МКС едой, полученной из фекалий. Разрабатываемая для производства такой еды система переработки отходов жизнедеятельности, как отмечают эксперты, позволит человечеству колонизировать глубокий космос.

 

Речь идет о питательной биомассе, которая по своей консистенции будет напоминать скорее клей, чем фекалии. NASA планирует начать тестирование новой еды для космонавтов уже в ближайшее время. Предполагается, что подопытными станут астронавты, живущие на борту Международной космической станции.

 

Еду из фекалий получают благодаря облигатно метанотрофному грамотрицательному кокку рода Methylococcus — этот микроорганизм способен получать весь необходимый ему углерод из метана.

 

"Мы создали микробный реактор, живущие внутри которого бактерии перерабатывают фекалии в субстанцию, насыщенную белками и жирами. В общем, речь идет о настоящей революции в питании для астронавтов. Мы уверены, что им понравится", — рассказывают инженеры и ученые, которые, кстати, ранее уже создали систему переработки мочи в пригодную для питья воду.

 

В общем, быть космонавтом — довольно, как видим, непросто.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости астронавты

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