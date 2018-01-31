NASA планирует кормить астронавтов едой из фекалий

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Ученые из NASA планируют накормить астронавтов МКС едой, полученной из фекалий. Разрабатываемая для производства такой еды система переработки отходов жизнедеятельности, как отмечают эксперты, позволит человечеству колонизировать глубокий космос.

Речь идет о питательной биомассе, которая по своей консистенции будет напоминать скорее клей, чем фекалии. NASA планирует начать тестирование новой еды для космонавтов уже в ближайшее время. Предполагается, что подопытными станут астронавты, живущие на борту Международной космической станции.

Еду из фекалий получают благодаря облигатно метанотрофному грамотрицательному кокку рода Methylococcus — этот микроорганизм способен получать весь необходимый ему углерод из метана.

"Мы создали микробный реактор, живущие внутри которого бактерии перерабатывают фекалии в субстанцию, насыщенную белками и жирами. В общем, речь идет о настоящей революции в питании для астронавтов. Мы уверены, что им понравится", — рассказывают инженеры и ученые, которые, кстати, ранее уже создали систему переработки мочи в пригодную для питья воду.

В общем, быть космонавтом — довольно, как видим, непросто.