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Танцевальные песни обладают способностью объединять

Пятница, 26 Января 2018 23:32
Танцевальные песни обладают способностью объединять Фото из открытых источников

Танцевальные песни растворяют различия, которые разделяют нас и способствуют сближению. В новом исследовании Гарвардского Университета указывается и то, какие типы музыки имеют такой универсальный язык.

 

Люди разных эпох и стран используют колыбельные, чтобы успокоить младенцев, пишут любовные  песни, чтобы выразить романтические чувства, и танцуют вместе синхронно. 

 

Музыка используется для облегчения конкретных психологических и социальных функций, что делает ее универсальным языком, согласно новому исследованию Гарвардского университета. В исследовании участвовали люди из 60 стран, которые слушали фрагменты незнакомых песен и классифицировали их на основе ассоциаций. 

 

Музыка классифицировалась: (1) для танцев, (2) успокоить ребенка, (3) исцелить от болезни, (4) выразить любовь к другому человеку, (5) оплакивать мертвых, (6) рассказать историю. Две категории выделялись как универсально идентифицируемые (колыбельные и танцевальные песни). Вдобавок ко всему синхронные танцы повышают порог боли, способствуют социальной близости и совместному поведению незнакомцев.

 

Ученые подчеркивают, что их исследование не открывает, а лишь подтверждает существование универсальных связей между формой и функцией музыки. По мнению авторов исследования, несмотря на ошеломляющее разнообразие музыки, на которое повлияло разнообразие культур, в ее основе лежит общая человеческая природа.

 

Наша общая психология создает фундаментальные образцы, которые находятся вне культурных различий. Это говорит о том, что наши эмоциональные и поведенческие реакции на эстетические стимулы очень похожи, несмотря на то, что мы такие разные. Танцевальные песни могли возникнуть, чтобы укрепить кооперативные отношения между разными группами, и эту объединяющую функцию музыки мы наблюдаем и сегодня.

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Филингер Татьяна Опубликовано в Наука   Теги Новости музыка

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