Марсианский огород появится через 30 лет, сообщили ученые

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Сотрудники расположенного в Нидерландах Вагенингенского университета собрали урожай овощей, выращенных в условиях, приближенных к марсианским. Предполагается, что подобные эксперименты свидетельствуют о готовности человечества к колонизации четвертой планеты Солнечной системы.

Ученые не сомневаются в том, что если им удалось вырастить помидоры, горох и редис на Земле, используя для этого "марсианский" грунт, то на Марсе с сельским хозяйством тоже не возникнет никаких проблем.

"Берем картошку, запихиваем ее в грунт, поливаем, удобряем, следим за тем, чтобы ее не съели какие-нибудь там марсианские гуманоиды — все же, на самом деле, очень просто. Я готов хоть сейчас лететь на Марс и выращивать там картошку, но начальство говорит, чтобы я летел в Белоруссию и тренировался там", — говорит один из особенно буйных ученых.

Портал ToDay News Ufa сообщает, что выращивать овощи на Марсе не очень-то и просто. Хотя бы потому, что там есть космическая радиация, которой нет на Земле. Кроме того, на Марсе нет необходимых для сельского хозяйства микроорганизмов. Но все это можно будет исправить по мере развития технологий. Лет, например, через 30.