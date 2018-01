Январь является "месяцем развода"

Фото из открытых источников

Январь был помечен как «месяц развода», из-за постоянного увеличения в этом месяце разводов и обращений к семейным адвокатам. Интересно, что и Соединенные Штаты, и Соединенное Королевство испытывают всплеск заявлений на развод после праздников, о чем сообщают The Huffington Post , The Guardian и The Independent.

Предполагается, что стрессоры курортного сезона, такие как расходы, семейные вечеринки и борьба за принятие решений порождают конфликты в паре. В праздники все, разумеется, сдерживают свои порывы пойти развестись, а делают это уже после того, как все закончится.

Общая статистика разводов остается высокой, примерно 40% браков заканчивается разводом (в США и Великобритании). Хотя развод может быть разумным выбором для многих пар, важно, чтобы родители продолжали уделять пристальное внимание своим детям в этот сложный период.

Почти полтора миллиона детей страдают из-за развода каждый год (по данным Scientific American). Исследования показали, что развод может способствовать значительным негативным последствиям у детей, включая гнев, депрессию, непослушание, беспокойство, школьные и социальные трудности и даже изменение отношения к браку и разводу.

Несмотря на то, что январь признан месяцем разводов, не стоит забывать, что для большинства детей это праздничный месяц, волшебное новогоднее время, так что не стоит омрачать его. В этот трудный для ребенка период, родители должны дать понять ему, что, несмотря на масштабные изменения в их жизни, его по-прежнему любят, будут о нем заботиться, и сделают все, чтобы быть хорошими родителями.

Speak