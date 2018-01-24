ЕКА назвала сроки падения китайской космической станции на Землю

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Сотрудники Европейского космического агентства проанализировали траекторию, по которой движется китайская орбитальная станция Тяньгун-1, и представили ориентировочную дату ее падения на Землю.

Станция, согласно расчетам сотрудников ЕКА, упадет в период между пятнадцатым марта и пятнадцатым апреля 2018-го года. А вот куда она упадет — большой вопрос. Но предполагается, что Тяньгун-1 упадет где-то между 43 градусами южной и 43 градусами северной широты.

"Китайская космическая станция стремительно теряет высоту. То есть она снижается примерно на сто шестьдесят метров в сутки. В данный момент станция уже менее, чем в трех сотнях километров от поверхности планеты", — говорят специалисты.

По словам экспертов, большая часть структурных элементов Тяньгун-1 сгорит во время прохождения станции через плотные слои земной атмосферы. Но кое-что уцелеет и достигнет поверхности. И если обломки станции упадут на крупный город, которых полно в предполагаемой зоне падения, то последствия могут быть самыми серьезными.

"Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Майами, Мадрид, Рио-де-Жанейро, Найроби, Гонконг, Нью-Дели, Сидней, Токио — станция может упасть на любой из этих городов. Даже представить страшно, что будет, если Тяньгун-1 обрушится на густонаселенный район", — говорят в ЕКА.