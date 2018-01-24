Среда 24 января 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Наука» Ученые: Богатство располагает к случайным связям

Ученые: Богатство располагает к случайным связям

Среда, 24 Января 2018 13:08
Ученые: Богатство располагает к случайным связям Фото из открытых источников

Согласно принципам эволюционной психологии (науки, которая становится все более "модной" в последнее время), изобилие материальных ресурсов не способствует образованию прочных связей между мужчинами и женщинами. То есть богатым людям, как утверждают эволюционные психологи, просто незачем заводить долговременные отношения.

 

Исследование, в рамках которого ученые из Университета Суонси и Ноттингемского университета пытались разобраться в эволюционных тонкостях связей между богатством и длительностью отношений, было опубликовано на страницах научного издания Evolution and Human Behavior.

 

Британские ученые, в частности, провели эксперимент, в котором приняли участие полторы сотни представителей обоих полов. На первом этапе участникам опыта показывали фотографии лиц противоположного пола, из которых они должны были выбрать потенциальных партнеров и, что особенно важно, определиться с длительностью гипотетических отношений. То есть, у подопытных спрашивали — каких отношений они хотят с тем или иным потенциальным партнером — краткосрочных или длительных.

 

На втором этапе участникам эксперимента снова показывали фотографии и просили выбрать партнера и определиться с длительностью отношений, однако предварительно испытуемым некоторое время показывали изображения, связанные с роскошной жизнью. И оказалось, что насмотревшись на символы безбедной жизни, люди стали гораздо чаще склоняться в сторону краткосрочных отношений.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости Случайные связи

Главное за сутки
Использование российского флага болельщиками на Олимпиаде официально не запрещено Использование российского флага болельщиками на Олимпиаде официально не запрещено Официального запрета на использование болельщиками российского флага на зимних Олимпийских играх 2018 года нет, сообщили в Олимпийском комитете России (ОКР). Во вторник на Первом канале появилась информация, что болельщикам запретят…
Эрдоган: Турция не ограничится операцией в сирийском Африне Эрдоган: Турция не ограничится операцией в сирийском Африне Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган говорит, что Анкара не ограничится операцией в Африне в своей борьбе с террористическими силами, обосновавшимися на территориях Сирийской Арабской Республики, граничащими с Турцией. "Начав операцию…
СМИ-иноагентов в России могут временно заблокировать перед выборами СМИ-иноагентов в России могут временно заблокировать перед выборами Россия прорабатывает возможность временной блокировки вещания СМИ-иноагентов.Причина - распространение ими призывов бойкотировать президентские выборы в РФ, которые должны пройти 18 марта. Об этом рассказал «Известиям» председатель комиссии Совета Федерации по…

Читайте также
Математики рассказали, как приготовить идеальную жареную картошку‍ Математики рассказали, как приготовить идеальную жареную картошку‍ Хотите приготовить идеальную запеченную картошку? Тогда вам понадобятся математические расчеты, произведенные студентами Эссекского университета, которые нашли и исправили неточность в рецепте "картошки по-деревенски" от Хестона Блюменталя. Суть открытия студентов заключается…
Ученые: Микроволновки опасны для человечества Ученые: Микроволновки опасны для человечества В своем новом исследовании ученые Манчестерского университета сравнили количество углекислого газа, которые выпускают микроволновки, с углекислым газом, который попадает в атмосферу из-за автомобилей. Оказалось, что все микроволновые печи в Европе…
Назван лучший способ заставить людей работать вместе Назван лучший способ заставить людей работать вместе Новые исследования позволяют предположить, что ключом к эффективному взаимодействию между людьми может быть гибкость в выборе своих сотрудников и удобстве работы с установленными контактами. "Во-первых, важно признать, что сотрудничество между…
Генетики объяснили, почему Дональд Трамп спит всего 4 часа в день Генетики объяснили, почему Дональд Трамп спит всего 4 часа в день Низкая потребность в сне, которая, как недавно выяснилось, есть у сорок пятого президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, является довольно редкой и все еще плохо изученной биологической особенностью, разобраться в…
Фото
Глаза Бога в Болгарии: Удивительная пещера Проходна Глаза Бога в Болгарии: Удивительная пещера Проходна

Проходна – это самая высокая пещера в Болгарии. Она находится в 2 км от села Карлуково в долине реки...

Видео

 

Китайские рабочие проложили железную дорогу за 9 часов‍

Подробнее читайте тут.

Опрос

Как, на ваш взгляд, следует бороться с насилием в школах?

 

Анекдот дня

Мне кажется, рассчитывая расходы на душу населения, правительство не учитывает тело.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Как сдать ЕГЭ на 100 баллов? Рассказывает Михаил Ланцман Как сдать ЕГЭ на 100 баллов? Рассказывает Михаил Ланцман
Пожалуй, можно без преувеличения сказать, что 99,9% современных школьников стремится успешно сдать Единый государственный экзамен. При этом, они хотят не просто сдать его, а набрать более 80 баллов из 100 возможных. Это поможет поступить в институт или университет своей мечты на лучшую специальность. Фактически все…
Денис Шилкин рассказал, как создать свою команду по внешности Денис Шилкин рассказал, как создать свою команду по внешности
Пожалуй, каждый бизнесмен мечтает собрать под своим крылом коллектив квалифицированных сотрудников, которые смогут не только плодотворно работать в команде, но и будут приносить максимальную пользу бизнесу. Но как это сделать? Как во множестве соискателей выбрать именно того, кто так нужен компании? На эти другие вопросы…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Apple iPhone 5S 16GB Всего предложений:(251)
Apple iPhone 5S 16GB от12200руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 Все предложения (54)
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 от7800руб.
Цена от Smartfon44
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL Все предложения (251)
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL от8600руб.
Цена от Smartfon44
Мобильные телефоны, смартфоны
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.