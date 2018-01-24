Ученые: Богатство располагает к случайным связям

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Согласно принципам эволюционной психологии (науки, которая становится все более "модной" в последнее время), изобилие материальных ресурсов не способствует образованию прочных связей между мужчинами и женщинами. То есть богатым людям, как утверждают эволюционные психологи, просто незачем заводить долговременные отношения.

Исследование, в рамках которого ученые из Университета Суонси и Ноттингемского университета пытались разобраться в эволюционных тонкостях связей между богатством и длительностью отношений, было опубликовано на страницах научного издания Evolution and Human Behavior.

Британские ученые, в частности, провели эксперимент, в котором приняли участие полторы сотни представителей обоих полов. На первом этапе участникам опыта показывали фотографии лиц противоположного пола, из которых они должны были выбрать потенциальных партнеров и, что особенно важно, определиться с длительностью гипотетических отношений. То есть, у подопытных спрашивали — каких отношений они хотят с тем или иным потенциальным партнером — краткосрочных или длительных.

На втором этапе участникам эксперимента снова показывали фотографии и просили выбрать партнера и определиться с длительностью отношений, однако предварительно испытуемым некоторое время показывали изображения, связанные с роскошной жизнью. И оказалось, что насмотревшись на символы безбедной жизни, люди стали гораздо чаще склоняться в сторону краткосрочных отношений.