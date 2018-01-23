Земля находится на грани шестого массового вымирания видов, заявил эксперт

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Повышение температуры океанов и атмосферы нашей планеты, стабильно фиксируемое климатологами, может привести к шестому глобальному вымиранию видов — пишет информационный ресурс ToDay News Ufa.

По словам ученых, в истории Земли уже было как минимум пять масштабных вымираний и около двух десятков локальных. Если температура Мирового океана будет повышаться теми же темпами, что фиксируются сейчас, то шестое глобальное вымирание начнется уже в середине двадцать второго века — говорят специалисты.

"Все дело в том, что постепенное нагревание океана и атмосферы сопровождается изменением их химического состава. Мы знаем, что даже незначительное изменение химсостава среды может спровоцировать настоящею биологическую катастрофу", — предупреждают климатологи.

Предполагается, что к середине 22-го века температура океана повысится на три градуса Цельсия. Этого, как отмечают эксперты, вполне хватит для того, чтобы началось шестое масштабное вымирание видов.

В общем, уже примерно через сто двадцать лет из биосферы Земли начнут исчезать многие привычные на виды. И сделать с этим, судя по всему, ничего нельзя.