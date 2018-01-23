Ученые из США описали новый вид вселенных

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Сотрудники Мичиганского университета (США) опубликовали описание вселенных нового типа. Речь идет о теоретически возможных вселенных, в которых нет слабого ядерного взаимодействия.

Считается, что биологическая жизнь может существовать только в довольно узком диапазоне физических констант, однако если предположить, что жизнь может быть не только такой, к какой мы привыкли, то живые организмы могут принимать самые невероятные формы.

Но даже и привычная нам жизнь может существовать при полном отсутствии слабого ядерного взаимодействия. По крайней мере, у физиков и биологов нет доказательств обратного.

В общем, встречайте — вселенные без слабого ядерного взаимодействия. Как же они существуют? Физики говорят, что вполне нормально. На этапе первичного нуклеосинтеза, протоны и нейтроны в таких вселенных не встраиваются в тяжелые атомные ядра, а объединяются, образуя дейтерий. Который позднее становится топливом для светил. Ну а дальше все так же, как и в нашей Вселенной — тяжелые элементы образуются в процессе звездной эволюции.

«Описанные нами вселенные нового типа имеют полное право на жизнь. Может быть нам когда-нибудь удастся выглянуть за пределы нашей Вселенной и узреть их», — говорят ученые.